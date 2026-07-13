泰顺发布 2026-07-13 11:08:10

7月12日下午，中央电视台CCTV-13新闻频道《新闻直播间》播出新闻特写《“老书记”主动请缨 台风夜里并肩巡查》，将镜头对准泰顺县凤垟乡聚焦李垟村原党支部书记陈宗运主动请缨一同抵御台风的故事。

7月12日下午，中央电视台CCTV-13新闻频道《新闻直播间》播出新闻特写《“老书记”主动请缨 台风夜里并肩巡查》，将镜头对准泰顺县凤垟乡聚焦李垟村原党支部书记陈宗运主动请缨一同抵御台风的故事。

为了应对台风“巴威”，昨天浙江温州气象部门发布了地质灾害红色预警，温州泰顺县凤垟乡李垟村就在风险区域之中，村中有4处地质灾害隐患点。这对于李垟村新上任的村党支部书记林长江来说，是一个不小的考验，每隔2小时左右，他就要带领村里的党员干部进行巡查排查，并在第一时间进行上报处置，而另外一个人的加入，让他心里踏实了不少。

12号凌晨1:30，距离台风“巴威”首次登陆已经过去了两个小时，泰顺县凤垟乡仍处于地质灾害红色预警中，李垟村的党员们第一时间出发，排查隐患。

“像这个点，我们都要特别的注意，像那一年（2016年），就这里就有一个小塌方，塌下来，不过今年还算比较好。”凤垟乡李垟村原党支部书记陈宗运说。

陈宗运（左一）

有40年党龄的老党员陈宗运，今年刚刚卸任李垟村的党支部书记，听说台风“巴威”将要登陆，他早早就主动找到现任党支部书记林长江，主动请缨，申请参与抗台风工作。

陈宗运坦言：“这次这个台风还是换届的第一次，所以我放心不下，及时回来帮忙。因为这个地质灾害点也好，这个低洼地段也好，我们是比较了解一点。”

“信息都要造册，包括联系方式，需要什么，我们都要逐一登记起来。”巡查期间，陈宗运嘱咐林长江。

有老书记与自己并肩作战，林长江心里踏实了不少。“也会有很多担心，担心做不好，有陈书记的帮助，学会了很多沟通技巧，让我们工作更加顺利。”

“看到新老书记一起来保障防台工作，我自己作为一名年轻党员，觉得我更应该冲在前面，把辛苦危险的工作完成。”村务监督委员会主任陈位泉说。

台风登陆前，村里便成立了专班，巡查河道堤岸、地质灾害隐患点等重点区域，及时预警和上报处理，集中安置重点区域人员共8人。村民周爱香说：“台风来了，党员干部都到村里，一家一家都去过，也到我家来帮忙搬冰箱。”

昨天夜里到今天凌晨，党员巡查小组共巡查3次，一直到凌晨5点，早上7点又再次开始全村隐患排查。目前地质灾害点整体稳定，未发现渗水、塌方等险情。巡查途中发现有粗壮的树枝被狂风刮断，巡查队员搬来梯子、工具，及时进行了清理。

来 源：泰顺发布

原标题： 央视报道了泰顺这位“老书记”

本文转自：温州新闻网 66wz.com