温州市48人入选第七批省级非物质文化遗产代表性传承人名单
温州文旅资讯 2026-07-13 15:20:22
近日，浙江省文化广电和旅游厅公布第七批省级非物质文化遗产代表性传承人名单。
近日，浙江省文化广电和旅游厅公布第七批省级非物质文化遗产代表性传承人名单。温州市48人入选，涉及10个类别，其中民间文学2人、传统音乐2人、传统舞蹈2人、传统戏剧7人、曲艺2人、传统体育游艺与杂技1人、传统美术7人、传统技艺17人、传统医药5人、民俗3人，温州市省级非遗代表性传承人总数达277人，居全省第二。
温州市入选第七批省级
非物质文化遗产代表性传承人名单
（共48人）
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原标题： 温州市48人入选第七批省级非物质文化遗产代表性传承人名单
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