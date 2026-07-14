台风“巴威”过后 永嘉灾后抢修复产按下“快进键”

温州日报 2026-07-14 08:26:48

景区民宿彻夜清淤、交通干线紧急抢通、田间地头快勘快赔……台风“巴威”过后，昨天，永嘉受灾地区干群合力，加速恢复生产生活秩序。

温州网讯 景区民宿彻夜清淤、交通干线紧急抢通、田间地头快勘快赔……台风“巴威”过后，昨天，永嘉受灾地区干群合力，加速恢复生产生活秩序。

景区：清淤消杀抢进度

当天上午，在枫林镇镬炉村“田家莫上隐”民宿，30多名员工忙着清扫角角落落，几名员工手持高压水枪反复冲洗沾满泥污的椅子，另一拨人用水泵排干泳池积水。满身泥水的员工小五说，按照民宿标准，所有区域必须“清洗三遍”后再全面消杀，“累肯定是累的，但做好消毒，后续客人才能住得放心。”

枫林镇也派出了专业消杀人员，协助民宿清洁、排污和全面消毒。“泡过的墙面后期会重新处理，确保后续运营安全舒适。”员工周燕说，目前民宿已基本清理出来了。

在沙头镇高浦渔村，户外场地也已完成基本清理。永嘉楠浦旅游开发有限公司总经理吴文乐介绍，近2.6万平方米户外场地受损最重，景观树木倒伏较多，“小树吹歪了还能修复，连根拔起的只能挖掉。等草坪日晒硬化后，挖掘机进场切割、运输、二次恢复。”幸运的是，室内建筑未被浸泡，景区当日恢复正常营业，户外场地预计一周完成修复。

位于沙头镇的沙野沙林景区同样忙碌，30名工作人员全力清淤、清理垃圾，完毕后立即全面消杀。管理人员胡彪介绍，咖啡厅地板需重新铺装，部分设备、桌椅要更换，“门窗都是厂里定做的，加工要好几天，预计一周内全部完成修复、重新迎客。”

交通：塌方清障不停歇

受台风影响，永嘉县多处道路出现险情。沙头镇珠岸山村依山傍坡路段发生大面积边坡塌方，路面堆积成厚厚的泥墙，阻断车辆和行人通行。

交通部门第一时间前往疏通，昨天清晨，抢险队伍便进场作业，将塌方渣土装车清运。现场抢险工人叶星生介绍，该路段塌方量达500余立方米，当天可完成全部清障、恢复正常通车。

据统计，截至昨天下午1点，永嘉县乡道以上因灾中断道路7条，已通车4条，其中省道中断1条已通车；县乡道中断6条，已通车3条。永嘉全县共发生边坡塌方、树木倾倒等各类险情306处，交通部门正全力推进抢修工作。

农业：保险快赔快处暖农心

在东城街道河屿村，农户陈永福的稻田里还有少量积水，早稻出现倒伏。人保财险永嘉支公司农险业务部工作人员第一时间来到田间。“报案受损面积280亩，今天水一退就马上过来查看定损。”业务部负责人周一聪说。

查勘人员操作无人机低空掠过稻田，高清画面实时回传，清晰呈现倒伏程度与受损边界。“无人机全覆盖查看倒伏和受损情况，根据程度定损。严重的会请农业局专家一起评估，争取尽快完成理赔。”

周一聪介绍，其保险公司已开通大灾理赔绿色通道，最快一天内完成查勘。公司全员分组派往各受灾地，已接报案17件，涉及面积1700多亩。“水稻不尽快查勘，农户就没法抢收，损失会扩大。”周一聪说，他们会加速查勘，尽全力挽回农户损失。

永嘉县农业农村局工作人员介绍，该县受灾农作物以水稻和玉米为主，相应农业保险理赔工作正陆续启动。

来 源：温州日报

原标题： 永嘉：灾后抢修复产按下“快进键”

记者 金朝丹 永嘉融媒记者 李彩云 王子樟

本文转自：温州新闻网 66wz.com