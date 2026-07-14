台风过后 泰顺帮代办队伍跑出灾后服务“加速度”

温州日报 2026-07-14 08:28:15

台风刚过，百丈镇政务服务帮代办队伍便迅速转换“战位”，从防汛抗台转入灾后服务，第一时间走村入户摸排群众需求，主动上门帮办代办，确保服务“不缺位、不断档”。

温州网讯 台风“巴威”登陆后，泰顺县百丈镇各村不同程度受灾。台风刚过，百丈镇政务服务帮代办队伍便迅速转换“战位”，从防汛抗台转入灾后服务，第一时间走村入户摸排群众需求，主动上门帮办代办，确保服务“不缺位、不断档”。

在台石村吴坑自然村，年迈的陈奶奶焦急地向走访入户的镇村干部反映家中水管堵塞问题。得知情况后，百丈镇台石村联村班子郑建新带领村干部立即行动，扛起工具上山赶往水源地排查问题。到达现场后发现，受台风带来的泥沙和断枝冲击，水池和进水口被严重堵塞。大家二话不说，卷起裤腿跳入水池，徒手清理堆积的杂物、淤泥和枯枝。经过三个多小时的连续奋战，堵塞的管道终于疏通，清澈的山泉水重新流入陈奶奶家中。看着水龙头哗哗流出的水，陈奶奶连声道谢：“水来了，我心里就踏实了，真是太感谢了！”

这一幕，正是百丈镇帮代办队伍“灾后服务不缺位”的生动缩影。自便民服务中心改革工作开展以来，百丈镇立足库区乡镇群众居住分散、老龄群体办事不便等实际，探索形成“三个一”改革举措，推动政务服务从“坐等审批”向“主动上门”转变。百丈镇便民服务中心将原有的5个专项窗口整合为2个综合窗口，工作人员由5名精简至3名，实现“专窗”向“综窗”转变，释放出更多人力下沉一线。台风过后，改革成果在实战中经受住了检验。

平日里，百丈镇由驻村联村干部、村干部、网格员等组成的约70人帮代办队伍，在每周三固定开展“周三暖心行”上门服务。此次台风后，队伍就地转化为灾后服务先锋队，当天即全员出动，重点走访独居老人、困难群众等特殊群体。2个综窗始终保持高效运转，确保群众上门办事不受影响；精简力量迅速支援村居一线，真正实现了“窗口服务不停摆、上门服务不断档”的协同效应。台风期间，已累计下沉党员干部300余人次，收集各类需求80余条，现场解决群众饮水、清淤、通行等急事难事90余件。

百丈镇还同时推出了“群众点单—中心派单—队伍接单—结果返单—群众评单”五步工作法。针对老年群众数字化适应能力不足的实际，该镇便民服务中心在推行小程序线上预约的同时，保留电话预约通道，并依托网格员开展“帮预约、代操作”服务。自改革工作开展以来，累计完成上门服务400余次，完成帮代办事项700余件，做到“事事有人管、件件有回音”。

来 源：温州日报

原标题： 泰顺：帮代办队伍跑出灾后服务“加速度”

记者 翁卿仑 通讯员 邓瑞

本文转自：温州新闻网 66wz.com