台风过后 乐清首笔水稻险一小时赔付到账

温州日报 2026-07-14 08:29:28

本次从接报核查到1.8万元预赔款到账，全程仅用时1小时。这笔及时雨般的款项，为农户送去了实实在在的温暖与支持。

温州网讯 “眼看着再过十来天就能收割，一场台风全毁了，今年的收成差点就没了着落。”7月12日，台风“巴威”肆虐过后，乐清蒲岐镇南门街村的水稻种植大户卓成兴站在泥泞湿滑的田埂上，望着丰收在望的早稻在一夜之间成片伏倒，浸泡在浑浊的积水之中，满面愁容。

庆幸的是，得益于乐清近些年持续推进的政策性农业保险普惠政策，早在台风登陆前，卓成兴就未雨绸缪投保了政策性水稻完全成本保险，为一年的耕作系上了“安全带”。

早稻被淹后，卓成兴第一时间拨通了人保财险的报案电话。接到报案，人保财险工作人员闻讯而动，奔赴受灾田间，实地核查受灾面积、受损程度，快速完成现场定损核验，确认本次受灾早稻面积共计180亩。

考虑到农户资金吃紧、亟需周转，人保财险迅速启动预赔付绿色通道，简化流程、压缩时间，全力保障赔款快速落地。本次从接报核查到1.8万元预赔款到账，全程仅用时1小时。这笔及时雨般的款项，为农户送去了实实在在的温暖与支持。

目前，灾后复产定损工作仍在有序推进。下一步，乐清市农业农村局将联合农保单位组成专家核查小组，深入田间开展定损工作，助力农户抢抓农时，积极投入生产自救。

来 源：温州日报

原标题： 乐清首笔水稻险一小时赔付到账

记者 程源 乐清融媒记者 孔丽琴

本文转自：温州新闻网 66wz.com