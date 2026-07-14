台风过后 乐清首笔水稻险一小时赔付到账
温州网讯 “眼看着再过十来天就能收割，一场台风全毁了，今年的收成差点就没了着落。”7月12日，台风“巴威”肆虐过后，乐清蒲岐镇南门街村的水稻种植大户卓成兴站在泥泞湿滑的田埂上，望着丰收在望的早稻在一夜之间成片伏倒，浸泡在浑浊的积水之中，满面愁容。
庆幸的是，得益于乐清近些年持续推进的政策性农业保险普惠政策，早在台风登陆前，卓成兴就未雨绸缪投保了政策性水稻完全成本保险，为一年的耕作系上了“安全带”。
早稻被淹后，卓成兴第一时间拨通了人保财险的报案电话。接到报案，人保财险工作人员闻讯而动，奔赴受灾田间，实地核查受灾面积、受损程度，快速完成现场定损核验，确认本次受灾早稻面积共计180亩。
考虑到农户资金吃紧、亟需周转，人保财险迅速启动预赔付绿色通道，简化流程、压缩时间，全力保障赔款快速落地。本次从接报核查到1.8万元预赔款到账，全程仅用时1小时。这笔及时雨般的款项，为农户送去了实实在在的温暖与支持。
目前，灾后复产定损工作仍在有序推进。下一步，乐清市农业农村局将联合农保单位组成专家核查小组，深入田间开展定损工作，助力农户抢抓农时，积极投入生产自救。
来 源：温州日报
记者 程源 乐清融媒记者 孔丽琴
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
永嘉下日川村村民微信群8小时防台记录：这一夜，大家无眠却心安社会07-13
-
“幸亏昨晚撤出来了！” 龙湾一房屋棚顶被掀前住户成功转移社会07-13
-
洞头50多万公斤大黄鱼“挺住了” 温州新型网箱经受台风实战考验温州07-13
-
清淤消杀环境整治恢复生产 永嘉多地打响灾后自救硬仗社会07-13
-
三乐亭志愿者三天为避灾群众配送爱心餐食超万份社会07-13
-
乐清：十余支民间救援队 全员出动守护城市安全社会07-13
-
他在台风夜只睡两小时 确保归港渔船固定到位社会07-13
-
为一句问询携风裹雨翻山找答案 台风夜一位“执拗”的水利人社会07-13
-
男子被困瓯江北口大桥 民警12级狂风中冒雨搜救社会07-13
-
“铁皮石斛之乡”抢救进行时 新种植户黄茂向社会求助遮阳网等物资社会07-13