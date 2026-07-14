台风过后 瑞安政策性农房保险理赔当天兑现
温州网讯 12日凌晨，受台风“巴威”影响，瑞安市部分农房出现墙体破损、屋顶损坏等不同程度受损情况。灾情发生后，该市迅速启动灾后理赔处置工作，全力保障群众财产安全和生活秩序。
台风过境后，瑞安市住建局第一时间联合保险承保机构梳理全市农房受灾报案清单。理赔过程中，承保机构按照“应赔尽赔、能赔快赔”原则，对符合条件的案件简化单证、优化流程，切实减轻农户灾后重建资金压力。接下来，还将加快剩余受灾案件的查勘、定损、赔付进度，确保不漏一户、不落一案。
12日上午，农户王福金所在上埠村的农房因台风受损，砖瓦散落一地，他第一时间通过95518热线报案。接报后，该市政策性农房保险承保机构立即启动大灾理赔绿色通道，查勘人员迅速赶赴现场，实地排查、核验农房受损情况，开展现场取证工作。得益于“快勘、快定、快赔”机制，理赔流程在确保定损精准的前提下大幅压缩，整个灾后理赔处置效率大幅提升。当天14时许，1250元理赔款已直达王福金的账户。此时，距离他拨打报案电话仅过去数小时。
据了解，政策性农村住房保险是瑞安市防灾减灾体系的重要一环，也是助力乡村振兴、保障群众安居的关键举措。自政策性农村住房保险实施以来，该市已构建起“农户参保、财政补助、保险赔付”的多层次保障体系，实现了农房风险保障的全覆盖。
来 源：温州日报
通讯员 陈丹丹 林琪凡 记者 包蓉蓉
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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