温州国际鞋博城的转型之问：从“集散”到“策源”，这一步有多远？

温州日报 2026-07-14 09:40:12

鞋博城今年迎来十周年，在全国专业市场里算“年轻代”，却已连续三次登上“中国商品市场交易百强”榜单，年交易额超百亿元。然而，百亿光环之下，一场深刻的追问正在市场内外发酵：这个发端于“商品集散”的市场，如何实现向“时尚策源地”的转型一跃？

温州网讯 “广州是信息收集站，用来感知风向；温州是发动机，每个环节都是最齐全的，速度快，成本能低20%左右。”——“柏盛皮革”的老板黄聪成在广州和温州都有档口，却把研发生产全部放在温州。他这句话，恰为温州国际鞋博城写下最贴切的注脚。

鞋博城今年迎来十周年，在全国专业市场里算“年轻代”，却已连续三次登上“中国商品市场交易百强”榜单，年交易额超百亿元。然而，百亿光环之下，一场深刻的追问正在市场内外发酵：这个发端于“商品集散”的市场，如何实现向“时尚策源地”的转型一跃？

一栋楼里的“超级协同”

集散是物理叠加，鞋博城把集散变为集成，让生产力发生化学聚变。

走进鞋博城，很难把它和“老市场”联系在一起。

一楼“柏盛皮革”的档口，“90后”老板娘“盈盈姐姐”刚从韩国飞回，行李箱里装着首尔街头最新的潮流鞋款，第二天一早就交给了研发团队打版。隔壁的“出彩特材”，“90后”老板朱炜恺把一款军绿色蕾丝面料摆在最显眼的位置，因为这是他在社交媒体上蹲了三天“刷”出来的流行色。四楼“香草鸟”的徐朝也是“90后”，手机里同时运营着抖音、快手、小红书，每天能“网”来70多个新客户。

鞋博城的底层逻辑，是把“集散”变成“集成”。从一张皮革、一枚鞋扣，到一双成品鞋、一个直播间里的爆款，鞋博城的1000多家商户把全品类塞进了一栋楼。一家鞋厂要开工，这栋楼里就能配齐一双鞋的所有材料。

但“快”只是表象。真正让这个市场难以被替代的，是产业链的深度“联结”。

从安徽来温州摸爬滚打三十多年的李允胜，见证了温州鞋业从马路市场到专业市场的全过程。三年前，他的“世佳超纤”加入了“一德联大”产业链平台。这个平台就像“超级中枢”，把上下游商户串联在一起，“让信息像水一样流通”。曾有外国客户急需一款防水牛底板，这种特殊材料并不好找。他在平台上一发问，市场马上响应，精准对接商户。“找不到的材料，生产材料的工厂也在这边。”李允胜说。

“联结”的背后，是温州鞋业攒下的厚实家底。改革开放后，温州以农村家庭作坊为基础，制鞋业快速集聚；1990年代产业链逐步形成，配套产业区相继出现。2001年，温州被授予“中国鞋都”称号。2017年，鞋革行业产值突破千亿元。

鹿城经开区管委会经济发展科科长郑瑞亮给出数据：在鞋博城周边10公里范围内，集聚着2000多家鞋企；若把半径拉到整个温州，这个数字是5000余家。市场挨着工厂，“贴身式”供应链协同，试错成本极低，研发效率极高。

这种“发动机”效应甚至吸引广州商户回流。鞋博城总经理毛威武透露，这几年陆续有100多家商户从广州搬来鞋博城，最终有40多家留了下来，“商人的嗅觉最敏锐，哪里有生意就去哪里。他们选择留下来，说明这里的产业配套确实不可替代。”

创新，是唯一的“王牌”

没有品牌溢价，就没有真正的“时尚码头”。

上世纪八九十年代，温州鞋一度是“假冒伪劣”的代名词，“晨昏鞋”的教训让整座城市付出了沉重代价。从“阵痛”到“觉醒”，从“品质”到“品牌”，痛定思痛、重振旗鼓的背后，“创新”二字深深烙进了产业基因。

今天，创新在市场里以各种形态扎下根。

“佰盛皮革”门店里陈列着18200多个品种。老板娘黄晓燕的40人团队中，研发人员就有6人，还和国内头部买手合作，每月保持10个以上创新单品上新。前段时间，她把牛皮用到时下大热的小白鞋上，一下子打开了新市场。她很笃定：“没有真正难的事，关键是有没有看到价值，敢不敢大胆去做。”

“香草鸟”的档口里，一块“央视报道”的牌子被摆在最显眼的位置。看得出，徐朝对品牌有执念。他的一百平方米档口，连着一千平方米的仓库，后面还有一万平方米的工厂。“前店后厂”的格局在市场里并不鲜见，但他把研发设计攥在手里，做自主开发。国外客户定制下单，他也接得住。

技术在手，腰杆才能挺起来，商户们把这叫“K型发展”：创新品牌往上走，传统低端往下走。

李允胜指着一款“黑科技”样鞋，神秘地说：“准备上架了，别人来我还不给看。”有客户反映小白鞋不耐脏，市面上出现很多擦鞋喷剂。他看到需求，马上让研发团队与工厂合作，研发出耐脏特材，“你在更新，别人也在更新，比的就是谁创新快。”

商户们有着共同感受：价格战没有赢家。

“柏盛皮革”的定位是“设计师面料原创出品”。前年店里开发的一款“魔镜”面料，年销售额超两千万元。老板黄聪成说得直白：“同质竞争，生意就难做。看你去哪里找溢价，品牌设计就是溢价。”

但转型之“难”，同样真实存在。

在温州大学教授祝忠良看来，时尚鞋款的创新表达，首要依托新材料、新工艺的时尚化研发突破。鞋博城从“集散”到“时尚”，关键一步就是从“卖材料”到“卖创意”“卖品牌”。“对市场商户而言，转型的核心是摒弃走量的旧思路，转向输出自主品牌、原创设计与前沿流行趋势。”

然而，记者在采访中发现，鞋博城1000多家商户中，注册自主品牌的约占三成，大多仍以材料代工和贴牌为主。“不是不想做品牌，是不知道怎么做。”一位商户私下坦言，“研发投入大、回报周期长，小门小户扛不住。”

鞋博城总经理毛威武并不回避这些问题，他认为，市场有先发优势，但也有路径依赖。转型最难的，是改变几十年养成的“坐商”习惯。

人人都是“IP”

数字工具放大了连接半径，但流量最终要回到产品上。

鞋博城有一个很有意思的现象：人人都会拍视频。我们在档口采访商户，时常有人举着手机“围观”，转身就发了视频，很快在市场群里传开了。

这是一个很有“网感”的市场。几乎每个档口都贴着“本店运营抖音、快手、小红书”的数字名片。年轻店主们架起手机，自己拍自己剪，对着镜头口播。

“IP”的背后，是新生代经营者的登场。鞋博城里，“90后”“00后”经营户占了相当比例。与老一代经营户“坐店等客”不同，他们善于把内容变成流量、让流量变成生意。

“梦丽鞋行”卖尾单，老板孟丽说，生意难做，不找新路子不行。她开始发视频，客商顺着视频找来。两天前，一个吉林实体店老板刷到她的视频，加微信进了一批尾单。她算过一笔账，这几年实体店生意占比降到四成，但线上渠道在填补缺口。

“嗨品级供应链”的老板寇丽是沈阳人，五年前看中温州产业链和大市场，在鞋博城开了档口。她与十几个网红主播、几十个达人合作，达人带货、她供货，每天平均一两百单。线上退货率高、利润薄，有时单子不赚钱，但她算另一笔账：渠道铺开，客户多了，生意就能盘活。

商户们不是天然会追流量。管理方有意识推了一把——鼓励商户自己当“宣传员”，每月设奖励，把拍视频当作转型的“基础设施”来培育。

有人说，这是“市场的集体觉醒”，当年的购销员大军靠双脚和信息差连接市场，今天的经营者用数字工具，把连接的半径和速度放大了。

世界的鞋博城

“抱团出省”只是起跑，“抱团出海”才是下一程。

在“东茂布业”的档口，做了十多年麂皮辅料的彭茂如翻开账本：2016年，外贸公司从他这儿拿走的货，能做30万双鞋；今年，这个数字涨到200多万双。他的麂皮品类全、质量稳，成了外贸单子里的“常客”。

但彭茂如也有焦虑：每一个订单都经贸易公司出去，他离终端市场隔着好几层。“跨境电商怎么做？”他开始琢磨起这个问题。

在鞋博城里走一圈，能看到不同肤色的面孔。欧美、中东、东南亚的采购商穿梭在档口间。商户们反映，今年外贸生意比往年好，中东和非洲客户明显多了。孟丽说，两天里，巴基斯坦和非洲客户就从她这批走了1000多双凉鞋。

“世界每七双女鞋中，就有一双来自温州鹿城。”这句话在行业里流传已久。但鞋博城的商户们意识到，他们离“世界市场”还有一段路要走。

毛威武看得清楚：市场的第一步“抱团出省”已经走完，接下来是“抱团出海”。“商户们有货、有供应链优势，但缺服务、缺通道。”他说，鞋博城正在洽谈专业机构入驻，把报关、物流等环节一站式配齐。同时，AI智能体正在搭建——这是一套智能匹配系统，采购商一进市场，系统就能根据画像精准推送供应商，让供需对接从“人找货”变成“货找人”。毛威武说，要让市场变得更聪明，更懂全球客户的需求。

温州市商务局流通发展处处长刘庆认为，鞋博城的鞋材品类高度集聚、供应链体系完整、信息流转高效，这些基础优势在今天依然不可替代。下一步市场转型的关键，是要把这种一站式采购鞋材的优势进一步向外延展，形成辐射全球的品牌影响力。“当世界各地的客商想到鞋材，第一站就想到温州，鞋博城才真正从‘集散地’变成‘策源地’。”

费孝通在《温州行》里曾写道：“提高劳动生产率的途径必须是联合经济和规模生产，只要生产力继续向前发展，温州的家庭工业就必然趋向于‘联’。”

从“联”起来到“链”起来——这或许正是鞋博城二次跨越的题中之义。傍晚时分，一辆货车从鞋博城驶出，载着一批鞋材样料驶向仓储区，稳稳汇入车流中，仿佛隐喻着市场正驶向它的“新码头”。

来 源：温州日报

原标题： 从“集散”到“策源”，这一步有多远？

——温州国际鞋博城的转型之问

记者 孙余丹 林岳

本文转自：温州新闻网 66wz.com