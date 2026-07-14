温州日报 2026-07-14 09:40:13

近日，省经信厅发文公布首批“优苗计划”专项服务行动开展地区，全省仅12个县（市、区）入围，乐清顺利跻身榜单，抢占专精特新企业培育先机。

温州网讯 近日，省经信厅发文公布首批“优苗计划”专项服务行动开展地区，全省仅12个县（市、区）入围，乐清顺利跻身榜单，抢占专精特新企业培育先机。

据了解，“优苗计划”专项服务行动旨在建立健全线上线下结合、省市县三级联动、社会服务机构积极参与的服务体系，帮助企业进一步降低信用贷款、股权融资、企业出海、数字化转型等经营成本，壮大提升中小企业规模质量，夯实专精特新企业培育底座。首批专项服务行动开展地区，将通过企业活动券、企业服务券和企业减息券等形式，提供总计约1亿元资金支持，助力企业沿着“科技型创新型中小企业—专精特新中小企业—专精特新‘小巨人’企业”的培育主线成长壮大。

乐清此次成功入选，得益于坚实雄厚的工业产业底蕴与完善的企业培育生态。近年来，乐清坚定不移走工业强市之路，聚力打造具有核心竞争力的现代产业链群和富有创新活力的企业梯队。乐清电气产业集群是全国唯一以县域为主导命名的国家先进制造业集群，依托主导产业，逐步构建起以电气产业、智能物联、新能源为核心的“1+2+X”现代化产业体系，为中小企业提供了广阔市场空间与完善配套生态。

优质企业培育方面，乐清深入推进“专精特新双倍增计划”，形成了“小升规—省创新型中小企业—省专精特新中小企业（隐形冠军企业）—国家专精特新‘小巨人’企业—单项冠军—产业链领航企业”六级梯度培育体系，系统构建“3+X”科创平台体系，不断推动企业向高端化发展。

数据显示，截至2025年，乐清拥有规上工业企业2314家，累计培育单项冠军4家、“重点小巨人”15家、国家专精特新“小巨人”64家、省专精特新企业526家、省创新型中小企业889家，均居全省前列、温州第一，形成了大企业“顶天立地”、中小企业“铺天盖地”的良好发展格局，各梯队企业增长态势基本契合“专精特新双倍增计划”预期目标。

此次全省“优苗计划”专项服务行动的开展，是乐清中小企业发展的全新机遇。“我们计划采取‘线上+线下’‘集中+分散’立体化服务模式，统筹开展不少于17场专题活动。”乐清市经信局相关负责人介绍，将聚焦专精特新梯度培育主线，用好省级配套资源，以“知识产权赋能、企业出海护航、标准制定引领”为核心抓手，通过系统化、精准化、全周期服务，全力培育一批省级专精特新企业，确保“优苗计划”在乐清落地生根、惠及全域、赋能发展，让更多优质中小企业从“幼苗”成长为“参天大树”。

来 源：温州日报

原标题： 乐清入选全省首批“优苗计划” 抢占专精特新企业培育发展先机

记者 程源 乐清融媒记者 陈青 通讯员 张小强

本文转自：温州新闻网 66wz.com