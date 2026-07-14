温州日报 2026-07-14 09:40:13

近日，温州市律师协会成立了一个全新机构——民营经济法律保护专业委员会。

温州网讯 近日，温州市律师协会成立了一个全新机构——民营经济法律保护专业委员会。36位长期服务于民营企业的资深律师入选首届专委会。这一举动，在全国律师行业中尚属首次——专门以“民营经济法律保护”命名，意味着法律服务的视角从“专业分工”转向“服务对象本位”。

温州民营经济的家底有多厚？截至2025年底，全市在册经营主体超过161万户，其中民营企业和个体户占比近98%；规上工业增加值中，民营贡献超过九成，出口总额更是占到96%以上。民营经济可以说是温州法治需求最为集中、产权保护诉求最为迫切的领域之一。与此同时，去年5月20日，《中华人民共和国民营经济促进法》正式施行。如何将法律条文转化为企业实实在在的安全感？温州律协的这次尝试，正是把“法律保护”从口号变成机制。

值得关注的是，以往律协下设专业委员会，多是按业务领域划分，比如刑事、知识产权、劳动法等。此次却打破惯例，直接以“服务对象”为轴心组建团队，既是一次制度创新，也传递出明确信号：从“法律服务”的被动响应走向“法律保护”的主动赋能。

据悉，首届专委会由北京德恒（温州）律师事务所律师吴庆海担任主任，同时设有副主任和秘书长。委员们的专业背景覆盖民企反舞弊治理、商业秘密保护、知识产权、劳动法等多个方向，形成了一支能打“组合拳”的服务团队。接下来，专委会将围绕鞋服、电气等温州优势产业，以及广大中小企业和侨胞企业，打造从理论研究、产品开发到落地服务的完整链条，切实将法治资源转化为民营经济的发展动能。

来 源：温州日报

原标题： 温州首创民营经济法律保护专委会

记者 陈佩蕾

本文转自：温州新闻网 66wz.com