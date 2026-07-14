温州日报 2026-07-14 09:40:14

高温之下，空调外机为何频频“上火”？这份夏季清凉背后的“安全说明书”，请务必查收。

温州网讯 酷暑“烤”验升级，空调成了大家的“续命神器”，但您是否留意过窗外那位默默“负重前行”的“老伙计”？近日，龙湾一民房空调外机在清晨突发“火气”，所幸消防极速响应，成功化险为夷。高温之下，空调外机为何频频“上火”？这份夏季清凉背后的“安全说明书”，请务必查收。

7月5日清晨5时47分，龙湾区消防救援大队分指挥中心接到消防指挥中心指令：龙湾区沙城街道中心街一民房空调外机起火，接警后，大队立即调派星海消防救援站2车14名消防救援人员赶赴现场处置。

5时52分，消防救援人员抵达现场。经勘查，起火建筑为一栋五层钢混结构民房，起火部位为位于四层外墙的空调外机。现场指挥员迅速制定灭火方案，消防救援人员快速铺设水带对火势进行压制。

5时58分，火势得到有效控制；6时00分，明火被完全扑灭。此次火灾过火面积仅1平方米左右，未造成人员伤亡。

消防提醒：

近期我市持续高温，空调使用频率激增。消防救援人员介绍，空调外机长时间超负荷运转，若散热条件不佳或设备老化，极易引发火灾。空调的压缩机如同空调外机的“心脏”，高温下持续工作，一旦散热受阻或内部积尘严重，热量积聚就可能引燃线路或润滑油。此外，连接内外机的电线长期暴露在外，绝缘层可能会老化脆裂，从而短路产生火花，引燃周边可燃物。

消防部门提醒广大市民：夏季使用空调，务必注意用电安全。一要避免长时间超负荷运转，让设备适当“休息”；二要定期检查空调线路，发现线路老化或破损要及时更换；三要保持空调外机通风良好，周围切勿堆放纸箱、塑料等易燃杂物。如发现空调出现焦糊味、异常冒烟等情况，应立即切断电源并拨打119电话报警，切勿在通电状态下用水扑救，以免发生触电事故。

来 源：温州日报

原标题： 清晨民房空调外机起火 夏季高温 务必警惕“空调上火”

记者 杜一川 通讯员 潘柏松

本文转自：温州新闻网 66wz.com