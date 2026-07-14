温州日报 2026-07-14 09:40:14

今年3月，乐清市公安局民警依托夜间巡查，敏锐捕捉到货车异常行为，成功深挖一起横跨两年、作案百余次、涉案价值超百万元的盗窃乳胶案件。

温州网讯 大型运输车辆凌晨驶入偏僻小路，反常行迹暗藏着不法猫腻。今年3月，乐清市公安局民警依托夜间巡查，敏锐捕捉到货车异常行为，成功深挖一起横跨两年、作案百余次、涉案价值超百万元的盗窃乳胶案件。

今年3月某日凌晨，乐清市公安局民警周朝楠开展夜间视频巡查工作时，发现一辆改装过的货车与一辆集装箱货车先后驶入一处偏僻小路。“这种货车出车时间多在清晨，凌晨时段本应该停在公司停车场或附近路边，即便临时有事也不会钻小路……”两辆车的异常行动引起了他的注意。

周朝楠随即持续跟进观察，发现两辆车驶入小路后，一同停靠在一处空旷场地。两名司机下车短暂交流后，便开始对接车辆、操作设备。因深夜光线昏暗，无法看清具体操作细节，但二人异常的举动，让周朝楠更坚定了追查到底的决心。

后续巡查中，周朝楠再次捕捉到两车重复异常的操作，此次画面清晰还原全过程——两名司机用软管连通两辆车，实施物料抽取。

“这是典型的盗取运输货物的行为。”确认作案手法后，周朝楠第一时间汇报相关线索。

根据这一线索，乐清市公安局刑事侦查大队民警王乾承立刻展开调查。他两个月内多次走访涉事运输公司，逐一排查运输台账、梳理从业人员信息、核实车辆运输轨迹，全面摸排取证。经过缜密侦查，最终锁定了嫌疑人邓某、程某、罗某、尚某等十余名涉案人员，并将其陆续抓获。

经审讯，邓某、程某、罗某、尚某等人均为湖北同乡。2024年下半年，邓某与从事乳胶运输工作的老乡聚餐时，得知了一条“牟利捷径”——只需购置一辆改装货车，便可与运输司机一起盗取运输途中的乳胶，倒卖牟利。

彼时，邓某因赌博欠下债务，急需资金周转，当即应允合伙作案。自此，该团伙形成固定作案模式——团伙成员承接乳胶运输业务后，提前联络邓某，约定深夜无人时段，将改装货车与集装箱货车驶入偏僻空地。利用提前备好的软管设备，偷偷抽取少量集装箱货车内的乳胶转移至改装货车内，同时灌入自来水填补空缺、掩人耳目，以此完成“偷梁换柱”的操作。得手后，邓某将盗取的乳胶以略低于市场的价格对外变卖，所得赃款由团伙成员按约定分配。

经查实，2024年至2026年两年间，邓某等人凭借这种隐蔽的作案手法，实施乳胶盗窃作案100余次，累计盗取乳胶100余吨，涉案总价值高达100余万元。

目前，邓某等十余人因涉嫌盗窃罪被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

来 源：温州日报

原标题： 乐清警方破获百万元乳胶盗窃案

记者 杜一川 通讯员 林丹扬 蔡玲玲

本文转自：温州新闻网 66wz.com