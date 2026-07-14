“巴威”退场，“副高”返岗 加长版三伏天无缝衔接
温州晚报 2026-07-14 09:40:14
据市气象台昨日最新预报，未来一周我市将持续晴热高温。预计今明两天多云，午后西部山区局部阴有阵雨或雷雨。
温州网讯 “巴威”渐行渐远，“副高”强势返岗。熟悉的“多云+午后分散性雷阵雨”配方重新上架，高温又开始“精神抖擞”。
据市气象台昨日最新预报，未来一周我市将持续晴热高温。预计今明两天多云，午后西部山区局部阴有阵雨或雷雨。本周中后期晴到多云，午后西部山区局部阴有阵雨或雷雨。气温方面，预计今天市区最高气温将直冲35℃高温线，而本周接下来的最高气温，基本在35℃~36℃。
本周三恰逢2026年“入伏”之日。今年的三伏天为“加长版”，全程共40天，初伏10天，从7月15日持续至7月24日，中伏20天，末伏至8月23日，也是10天。
来 源：温州晚报
原标题： “巴威”退场 “副高”返岗 加长版三伏天无缝衔接
记者 张嫣彬
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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