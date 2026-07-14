温州晚报 2026-07-14 09:40:15

面对来势汹汹的今年第9号台风“巴威”，全市各地纷纷出台人性化停车政策或举措，为市民爱车筑起“避风港”。

温州网讯 面对来势汹汹的今年第9号台风“巴威”，全市各地纷纷出台人性化停车政策或举措，为市民爱车筑起“避风港”。

自启动防台Ⅱ级应急响应起，温州市区所有差异化收费泊位免费对市民开放，防台应急响应Ⅱ级解除后，根据道路情况恢复收费。鹿城、瓯海、龙湾三区综合行政执法局相继发布通告，台风预警期间车主因避险刚需临时将车辆停放人行道不予处罚。

在政府推出便民政策的同时，多家企业也主动加入惠民行列。温州印象城MEGA在收到台风预警后1小时内即决定——全场1800个车位向市民免费敞开，不设门槛、无需预约。商场连夜关闭道闸收费系统、增派夜间值守人手。两天累计为约1200车次提供了免费避险服务。台风期间，停车场实现零事故、零险情、零投诉。

温州人本车库投资管理有限公司也主动出台惠民避险优惠举措。公司董事长张宁介绍，他们的立体室内停车库从原来24小时封顶45元降至30元。优惠公告发布后，车主反响积极。优惠周期内惠及临时停放车辆400至500辆。他同时表示，原本活动时间为7月8日至13日，由于部分车主尚未前来取车，优惠可延迟至取车为止。

除商业停车库外，温州各地也纷纷推出免费停车举措。乐清市城投集团开放7座停车楼共2511个车位，安排专人24小时值守。温州滨海新城投资集团自7月10日8时起免费开放三处停车场共190个泊位。位于瑞安市汀田街道的瑞安104国道汽车综合体主动开放尚未投用的停车区域，台风期间面向社会免费提供2000个应急停车位。

从市区收费泊位全面免费，到人行道停车免予处罚，再到商业体和国企主动开放停车资源，温州在台风“巴威”面前展现出一座城市的温度与担当。

来 源：温州晚报

原标题： 人性化停车举措为爱车筑起“避风港”

记者 谢施琦

本文转自：温州新闻网 66wz.com