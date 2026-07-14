鹿城区委书记张崇波督查安全生产和生态环保工作

鹿城发布 2026-07-14 09:17:00

7月13日，鹿城区委书记张崇波在督查安全生产和生态环保工作时强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产、统筹发展和安全的重要论述，全面践行习近平生态文明思想，牢固树立和践行正确政绩观，践行“绿水青山就是金山银山”理念，立足省委安全生产“三个确保”目标要求，铁腕举措守牢安全底线，标本兼治提升生态质量，统筹推进高质量发展与高水平安全良性互动。

7月13日，鹿城区委书记张崇波在督查安全生产和生态环保工作时强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产、统筹发展和安全的重要论述，全面践行习近平生态文明思想，牢固树立和践行正确政绩观，践行“绿水青山就是金山银山”理念，立足省委安全生产“三个确保”目标要求，铁腕举措守牢安全底线，标本兼治提升生态质量，统筹推进高质量发展与高水平安全良性互动。

在温州大都市女鞋智造基地园区，张崇波指出，鞋革产业要坚持绿色制造理念，加快构建现代鞋业制造体系。要严格落实安全生产主体责任，强化日常巡查和隐患自纠，确保生产安全与产品质量“双过硬”。

在仰义后京电镀基地，张崇波指出，要锚定绿色低碳方向，通过技术革新和工艺改造深度推进废水治理与废气减排，将环保投入转化为竞争新优势。

在温州港瓯江港区下岸作业区东区码头工程现场，张崇波指出，要严守水利工程安全底线，结合汛期特点，抓牢深基坑、水上作业等高风险环节，将“人机料法环”五要素管理贯穿建设全过程。

在戍浦江大闸，张崇波指出，要发挥该枢纽防洪御潮、水资源调蓄、河道生态维护的综合作用，持续改善水环境质量。要善于“借绿生金”，拓宽“两山”转化通道，将戍浦江沿线打造为风景线。

在浙江巨晟工贸有限公司、浙江布鲁金眼镜有限公司，张崇波指出，要坚持安全生产导向，将安全发展理念融入企业战略，强化核心技术攻关，不断提升产品附加值和国际竞争力。

督查中，张崇波强调，要一以贯之筑牢安全生产“铜墙铁壁”，严格落实“党政同责、一岗双责”和“三管三必须”要求，刚性执行“3030”隐患闭环管控机制，深化安全生产治本攻坚，确保风险发现在前、研判在先、化解在小。要持之以恒绘就美丽鹿城“生态画卷”，牢固树立“抓生态建设就是抓高质量发展，根本在于抓结构优化、抓转型升级”的意识，聚焦“三优化一提升”，打好蓝天、碧水、净土、清废综合治理攻坚战，统筹推进污染治理、生态保护与低碳转型。要坚定不移走好绿色智能“发展新路”，坚持“双碳”引领全面绿色转型发展，积极培育绿色低碳新兴产业，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，做强做优“5+5+N”现代产业集群，让绿色成为鹿城高质量发展最鲜明的底色。

鹿城区领导张伟、滕灵辉、周岷一同督查。

来 源：鹿城发布

原标题： 张崇波督查安全生产和生态环保工作

记者 林婷玮

本文转自：温州新闻网 66wz.com