鹿城发布 2026-07-14 09:41:58

7月13日，鹿城区委审计委员会第九次会议召开，深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要论述和考察浙江重要讲话精神，传达学习省委审计委员会会议精神，听取情况汇报，研究部署下半年审计工作。

7月13日，鹿城区委审计委员会第九次会议召开，深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要论述和考察浙江重要讲话精神，传达学习省委审计委员会会议精神，听取情况汇报，研究部署下半年审计工作。

鹿城区委书记、区委审计委员会主任张崇波主持会议并讲话。鹿城区委副书记、区长、区委审计委员会副主任何占宇和吴春波、张伟、余长友、胡向阳等鹿城区领导参加会议。

张崇波指出，今年以来，鹿城区委审计委全面贯彻落实中央和省委部署要求，紧扣高质量发展建设共同富裕示范区这一核心任务，持续推动审计工作提质增效，取得了阶段性成果。要深学细悟习近平总书记关于审计工作的重要论述，准确把握新时代审计监督的使命任务，紧扣习近平总书记“4+1”重要要求和省委“132”总体工作部署，落实落细市委“1361”思路举措和区委“一区三地五城”发展定位，以高质量审计监督护航鹿城打造名副其实的首善之区，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

张崇波强调，要突出政治属性，在强化统领中校准审计航向，紧紧围绕党委政府中心工作谋划审计工作思路，严格落实重大事项请示报告制度，健全审计监督与纪检监察、巡视巡察监督工作协作机制，推动监督资源整合、力量聚合、效能提升，实现“一审多项、一审多果、一果多用”。要紧盯重点关键，在闭环整改中提升审计质效，紧扣高质量发展首要任务，聚焦重点领域靶向发力、精准施策，加强对“两重”“两新”等财政资金规范使用的监督，开展“穿透式”审计监督，完善闭环整改管理机制，推动惠民政策直达基层、惠民资金精准落地，确保权力在阳光下运行、在监督中规范。要坚持问题导向，在精准发力中彰显审计担当，深入开展“审计质效提升年”行动，扎实做好审计整改“下半篇文章”，加快推进人工智能在审计领域的创新运用，牢固树立和践行正确政绩观，大力弘扬“六干”作风，持续提升审计干部专业素养，以实干实绩不断开创新时代审计事业的新局面。

来 源：鹿城发布

原标题： 区委审计委员会第九次会议召开

记者 林婷玮

本文转自：温州新闻网 66wz.com