温州湾新区、龙湾区召开东部科技城建设工作推进会
7月13日，温州湾新区、龙湾区召开东部科技城建设工作推进会。龙湾区委书记、温州湾新区党工委副书记夏禹桨在会上强调，要深入贯彻落实市委“强城行动”部署要求，坚持问题导向、目标导向、结果导向相统一，紧盯东部科技城建设过程中的短板弱项，进一步压实工作责任、强化攻坚劲头，高标准建设、高效率推进、高质量落地，全力推动东部科技城建设提质提速、争先创优。
龙湾区领导项华琛、陈卫辉、金扬汉、林文辉参加会议。会上，新区建设局（龙湾区住建局）、新区经济发展局（龙湾区经信局）、新区科技和人才局（龙湾区科技局）分别就东部科技城总体建设进展、产业发展及产业园区空置盘活工作方案、科技创新与大孵化器建设情况作了汇报。与会人员围绕平台建设、项目招引、要素保障等方面进行了交流，全面梳理建设推进中的短板问题，针对性研讨攻坚突破举措，并明确下一阶段工作重点。
夏禹桨指出，“五城三园”是全市“强城行动”的八大主平台，是撬动城市能级跃升的核心载体。温州湾新区、龙湾区作为温州“万亿之城”再出发的主战场，也是温州科技创新的主阵地。各有关单位务必从战略全局高度深刻认识东部科技城建设的重大意义，以“慢不得、等不起、坐不住”的紧迫感和责任感，聚焦重点任务，逐项对标对表，精准补齐短板，全力以赴推动科技城建设跑出加速度、干出新成效，为全市发展大局作出更多贡献。
夏禹桨强调，项目建设要提速攻坚，对未开工、未建成项目逐项建立问题、责任、时限清单，全力抢抓项目建设进度，确保每月都有新进展、每季都有新形象。城市更新要挖潜增效，持续加快状蒲片区更新步伐，抓紧谋划成熟度高、特色鲜明的更新片区，以城市更新赋能城区品质升级。产业平台要提质扩容，提速“三谷”建设进度，同步推进项目招引，聚焦“5+5”产业方向，拟定可操作性强的分类指导办法，引导同类企业集聚发展，同时健全考核评价体系，优化企业服务保障，加大产业园区品牌宣传、市场推介力度，持续提升园区承载力和吸引力。创新载体要赋能产业，坚持产学研融合发展，做实做深“伙伴计划”，搭建平台与企业常态化对接载体，推动科技成果从实验室走向生产线，切实帮助企业突破技术瓶颈，让创新真正落到产业上。推进机制要高效协同，健全常态化推进机制，严格落实“一月一例会、一季一会商”工作制度；各单位要立足主责主业，强化横向协作与纵向联动，精简审批流程、提速审批效能，持续加强用地、资金等各类要素保障，切实以机制创新之“优”保障建设进度之“快”。
来 源：龙湾发布
记者：叶德初 李盛亮 桂寅
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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