潮新闻客户端 2026-07-14 09:40:15

风雨肆虐后，温州紧锣密鼓地开展抢险救灾、应急恢复工作。

永嘉县沙头镇坦下村居民正在进行道路清淤。 记者 彭鹏 周旭辉 周莎莎 摄

今年第9号台风“巴威”登陆我省后强度逐渐减弱。7月12日，其中心先后穿过台州、温州、丽水、金华、杭州等地，并于10时40分从临安区移出我省，进入安徽宣城市宁国境内。当天，省防指将防台风应急响应调整为Ⅲ级。

台风离境前后，浙江迅速开展灾后应急恢复建设。11日23时20分前后，台风“巴威”登陆玉环。玉环市委组织部第一时间组建了一支200余人的党员先锋队，随时待命、听令而行。12日凌晨4时至6时30分，先锋队迎着尚未完全消退的风雨，利用铲车等对倒伏的树木和断枝残叶进行清运，并清扫道路上的淤泥，保证道路畅通。截至记者发稿，玉环已累计出动党员先锋队800余人次，排除各类险情220多起。

风雨肆虐后，温州紧锣密鼓地开展抢险救灾、应急恢复工作。国网温州供电公司抢修队伍于12日5时30分集结完毕，分批向温州北部登陆点及周边区域出动，并同步组建多支由安监、运检、配网、营销等专业人员构成的联合督导组，分赴乐清、永嘉、瑞安等区域开展抢修现场安全督导。截至当天15时，该市已完成大面积修复任务。记者获悉，本次台风，温州市出动抢险人员672人次、抢修人员15323人次，目前道路、通信、供水等故障已妥善修复。

台风“巴威”横穿金华后，当地承保公司开辟快速理赔绿色通道，助力恢复正常生产。金华人保财险对照灾害应急触发标准，快速向东阳市应急管理局支付应急赔款，全程仅用两个多小时。截至发稿，金华巨灾保险共为市县预赔付资金1000余万元。

在各地积极抢险救灾的同时，省级各部门也迅速行动，协同推进灾后恢复工作。当前，省水利厅正加强巡查检查，科学实施水工程调度，有序合理降低水库河网水位；省粮食物资局加强烘干保障、灾粮处置、隐患排查等工作，向防台重点区域累计调运应急生活包、发电机、排水泵等救灾物资。交通方面，截至12日18时，全省高速公路通行全面恢复，部分航班和铁路也有序恢复运营。此外，浙江省交通投资集团有限公司旗下17个高速公路项目已开始陆续复工。

省防指办相关负责人表示，当前浙西、浙北仍有强降雨过程，部分水库、平原河道水位较高，山体土壤含水量饱和，山洪、滑坡、泥石流等次生灾害风险突出。各地各部门要继续高效运行“1833”联合指挥体系，紧盯次生灾害防范，加强已转移人员的安全管理，慎终如始落实各项防台举措。

来 源：潮新闻客户端

原标题： 我省积极开展灾后应急恢复建设 温州完成大面积修复任务

记者 吉文磊 施力维 王艳琼 傅颖杰 来逸晨 张帆 通讯员 徐梓沐 吴畏

本文转自：温州新闻网 66wz.com