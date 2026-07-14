文成发布 2026-07-14 09:41:59

7月13日下午，文成县委理论学习中心组举行习近平党建思想专题学习会。

7月13日下午，文成县委理论学习中心组举行习近平党建思想专题学习会。文成县委书记罗招政主持会议并讲话，强调要深学笃行习近平党建思想，牢固树立和践行正确政绩观，做到学思用贯通、知信行统一，切实把学习成效转化为发展成果，不断开创以高质量党建引领高质量发展新局面。

文成县领导杨德听、张呈念、刘金红、郑文东和文成县委理论学习中心组其他成员参加会议，杨德听、张呈念、王荣华、陈雷、周强和有关部门负责人作交流发言。

罗招政指出，习近平党建思想是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分，系统回答了新时代管党治党怎么办、怎么干的一系列重大问题，极大丰富和发展了马克思主义建党学说，为新时代党的建设提供了根本遵循和行动指南。文成作为“革命老根据地县”，更要进一步提高站位、拉高标杆，以走前列、作示范的定位标准学思践悟习近平党建思想，坚定不移沿着习近平总书记指引的道路奋勇前进。

罗招政强调，要学习好领会好落实好习近平党建思想，切实把其中蕴含的立场、观点、方法转化为推动管党治党的具体实践，以实干实绩实效坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。要聚力强化政治建设，筑牢绝对忠诚的政治根基。始终把“铸魂”摆在首位，深化贯彻习近平总书记重要指示批示和党中央重大决策部署闭环落实机制，坚决做到“总书记有号令、党中央有部署、省市有安排、文成见行动走在前”。要聚力建强组织体系，夯实基层治理的战斗堡垒。坚持大抓基层的鲜明导向，以扎实做好村社换届“后半篇文章”、党建引领三方协同共治、深化新兴领域“两个覆盖”等为重要抓手，推动基层党组织全面进步、全面过硬。要聚力群众更加有感，站稳实干为民的政治立场。深入践行以人民为中心的发展思想，加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，抓紧抓牢安全生产、消防安全、防汛防台等重点领域风险隐患源头防控，全力推动高水平安全和高质量发展良性互动。要聚力从严管党治党，涵养风清气正的政治生态。巩固拓展党纪学习教育、深入贯彻中央八项规定精神学习教育等成果，严把政治关、品行关、能力关、作风关、廉洁关，引导广大干部筑牢拒腐防变的思想堤坝。

罗招政强调，要把习近平党建思想作为树立和践行正确政绩观学习教育的重要学习内容，引导全县党员干部在全面学习、全面把握、全面落实上下功夫见实效，抓细系统化学习、抓好立体化宣讲、抓实闭环化贯彻，健全常态长效学习机制，持续在全县兴起学习热潮，确保学习成果在文成落地见效。

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原标题： 县委理论学习中心组举行习近平党建思想专题学习会

记者：夏季 夏晓强 雷成

本文转自：温州新闻网 66wz.com