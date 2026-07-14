文成县委常委会会议认真学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产党成立105周年大会上的重要讲话精神

文成发布 2026-07-14 09:41:59

7月13日下午，文成县委常委会召开会议，认真学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产党成立105周年大会上的重要讲话精神；传达学习习近平总书记近期重要讲话、重要指示精神，研究部署文成县贯彻落实意见。

7月13日下午，文成县委常委会召开会议，认真学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产党成立105周年大会上的重要讲话精神；传达学习习近平总书记近期重要讲话、重要指示精神，研究部署文成县贯彻落实意见。文成县委书记罗招政主持会议。

会议指出，习近平总书记在庆祝中国共产党成立105周年大会上的重要讲话，高屋建瓴、思想深邃、内涵丰富，统揽伟大斗争、伟大工程、伟大事业、伟大梦想，具有重大的政治意义、理论意义、实践意义，为新时代新征程实现党的中心任务进一步指明了方向、提供了遵循。全县上下要深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，深刻把握我们党奋进新时代新征程的使命任务，坚定信心、接续奋斗，推动中央和省市委决策部署在文成不折不扣贯彻落实，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。要迅速兴起学习热潮，深刻领会把握、一体推进落实，积极开展宣传宣讲，做到学深悟透、入脑入心。要持续激发干事热情，切实把学习成果转化为推动工作的强大动力，加快补齐经济社会发展短板弱项。要全面加强党的建设，深入开展树立和践行正确政绩观学习教育，扎实推进党风廉政建设和反腐败斗争，不断巩固发展良好政治生态。

会议强调，要深入学习贯彻习近平总书记在中央政治局会议研究部署防汛抗旱工作时的重要讲话精神，强化底线思维和极限思维，全面开展风险隐患起底排查与整治整改，确保不留死角、不留盲区。要加强监测预报预警，做到“应转尽转、应转早转”，全力保障群众生命安全。要强化应急预案演练，统筹协调专业救援队伍、民兵预备役和社会救援力量，确保关键时刻拉得出、冲得上、打得赢。要从严压实责任链条，严格落实24小时值班和领导带班制度，及时报送灾情险情信息，确保社会面平安稳定。

会议强调，要深入学习贯彻习近平总书记在山东德州考察时的重要讲话精神，坚决扛牢粮食安全政治责任，严格落实耕地保护制度，提升农业防灾减灾救灾能力，全方位夯实粮食安全根基。要大力发展现代农业，深化农业“双强”行动，培育发展农业新质生产力，打造“土特产富”全产业链。要建强农村基层组织，把基层党组织建设成为坚强战斗堡垒，带领广大群众用勤劳和智慧创造更加美好生活。要提升为民造福实效，进一步强化公仆意识，厚植为民情怀，拓宽农民增收致富路径，实实在在增强群众的获得感幸福感安全感。

会议强调，要深入学习贯彻习近平总书记在《求是》杂志发表的重要文章《一体推进教育科技人才发展》精神，强化教育对科技和人才的支撑作用，围绕科技创新、产业发展协同育人，持续扩大优质教育供给，源源不断培养高素质技能人才。要统筹推进教育科技人才体制机制一体化改革，健全科教协同创新机制、教产联合攻关机制、产教融合协同育人机制，全方位培养引进用好各类拔尖创新人才和团队。要全面营造支持创新创造良好生态，坚持创新、产业、金融三链同构，加快建设创新文成。

会议强调，要深入学习贯彻习近平总书记对常态化做好东西部协作工作作出的重要指示精神，积极拓展协作路径，在劳务协作、消费帮扶等方面主动作为，注重选派教育、医疗等领域技能人才参与支援工作。要推动区域协同发展，主动融入浙南闽北省际交界地区协同发展战略，促进区域协同联动发展。要持续深化“山海协作”，深入实施山区海岛县结对帮扶行动，谋划落地更多协作项目，构建“山海联动”新格局。

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原标题： 县委常委会会议认真学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产党成立105周年大会上的重要讲话精神

记者：夏季 夏晓强 雷成

本文转自：温州新闻网 66wz.com