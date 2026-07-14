潮新闻客户端 2026-07-14 09:40:00

近日，浙江省制造业高质量发展（数字经济发展）领导小组办公室发布省级产业培育名单，瑞安安全应急产业集群入选省级安全应急产业集群名单。“温州鞋”“乐清电气”以及“瑞安智能汽车零部件”入选省先进制造业集群品牌培育名单。

近日，浙江省制造业高质量发展（数字经济发展）领导小组办公室发布省级产业培育名单，瑞安安全应急产业集群入选省级安全应急产业集群名单。“温州鞋”“乐清电气”以及“瑞安智能汽车零部件”入选省先进制造业集群品牌培育名单。

瑞安安全应急产业历经多年迭代升级，已构建起体系完善、特色鲜明、优势凸显的产业生态。产业以足部防护用品、交通专用安全装备为两大核心牵引，联动安全新材料、警用防护装备、燃气安防产品等细分领域协同发力，实现多元业态互补共进、产业链条闭环成型。在交通专用安全装备领域，产业优势稳居行业第一梯队。其中，制动系统全国市场占有率位居首位，汽车传感器销量稳居全国前三，减震器占据全国三分之一市场份额。去年，瑞安安全应急产业实现营收近500亿元。

而温州鞋入选折射出传统产业在时尚化转型中的勃勃生机。温州鞋革产业拥有制鞋企业4900多家，行业产值突破千亿元，产量占全国鞋产量约13%。近年来温州鞋革产业加快AI等新一代信息技术的应用，不少鞋企做足国货品牌文章，不断推出新产品、新潮流、营销新理念，加速时尚蝶变。

作为全国唯一以县域命名的电气产业集群，乐清电气产业去年实现规上工业产值达1246.16亿元，同比增长7.6%。涵盖电力能源输电、变电、配电产品，达200多个系列、6000多个种类以及2.5万个型号，低压电气占全国市场份额65%以上，电气产业本地配套化率可达85％以上。

入选的瑞安汽车零部件产业以技术创新引领力为核心，形成了研发、生产组装、原辅料加工、零配件制造与销售完整产业链。通过推动企业上云、上平台，降低技术和资金壁垒，全面构建全产业链的智能化制造、数字化管理新模式。去年，瑞安市规上汽车零部件企业达462家，完成产值538.1亿元，同比增长16.4%，增长势头在省内外同行业中保持领先地位。

近年来，温州对标国家、省级产业谋划布局，全方位构建梯次培育体系，引导产业集群向产业链价值链高端攀升。新能源产业实现“核风光水蓄氢储”全链条协同发展，泵阀、服装、印包、通信连接器等细分领域跻身国家中小企业特色产业集群，不断引导传统“块状经济”向“现代产业集群”蝶变。

来 源：潮新闻客户端

原标题： 加速现代产业集群蝶变 温州四大产业集群获“省级培育”

作者：李中

本文转自：温州新闻网 66wz.com