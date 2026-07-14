永嘉召开台风“巴威”抢险救灾及灾后恢复工作会议
7月13日，永嘉县委书记吴呈钱主持召开台风“巴威”抢险救灾及灾后恢复工作会议，强调要深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，毫不松懈继续抓好风险排查，加快恢复正常生产生活秩序，举一反三补齐短板弱项，扎实做好防汛防台“后半篇文章”，全面提升防灾减灾救灾的综合能力水平。永嘉县领导钟方成、黄凡、陈博、黄鹤楼等参加。
会前，吴呈钱到岩坦、枫林检查台风“巴威”受灾情况并指导灾后处置工作。在岩坦镇永安村毛竹水库，吴呈钱一行实地查看水库运行状态，详细了解水库应急预案、日常管护等工作落实情况。随后，吴呈钱一行来到岩坦镇张溪村，察看637国道永嘉张溪至岩坦段改建工程受灾情况，听取后续工作推进情况介绍。在枫林镇江枫村，吴呈钱一行察看游客服务中心建设工程、停车场、竹筏码头等受灾情况，现场道路清淤、垃圾清运等工作正在有序进行中。
会上，永嘉县委副书记、县长钟方成介绍“巴威”台风抢险救灾及灾后恢复工作有关情况；黄凡、陈博、黄鹤楼、金京明、陈文平、金志敏等县领导分别汇报了水利、文旅、农业、教育、卫生、住建等领域灾情受损情况以及交通道路、地质灾害防范、城市防台防涝、通讯、电力恢复等有关情况及下步措施。会议对此次台风防御应对工作进行复盘总结、查漏补缺，并对台风过境后的后续工作和生产生活恢复进行部署。
吴呈钱指出，各地各部门要把恢复生产生活秩序作为当务之急，一手抓受损道路、电力、通信、用水设施修复，一手抓清淤清扫、消杀防疫、农业抢收补种等工作，加快恢复正常生产生活秩序，尽最大努力降低台风带来的损失。要动态排查风险隐患，重点紧盯山塘水库、小流域山洪、地质灾害、城乡危旧房、在建工地等，认真落实“雨前排查、雨中巡查、雨后核查”，确保台风过境带来的隐患动态清零。要举一反三、补齐短板，结合受灾情况，系统梳理城乡社区、旅游景点等易涝点，进一步优化规划设计和补救方案，全面提升我县防灾减灾能力水平。
吴呈钱强调，要坚持问题导向，做到“打一仗、进一步”，全面起底暴露出的短板与弱项，针对性地优化应急处置、转移安置、管理服务、宣传引导等工作流程，为今后应对极端天气筑牢更加坚实的安全防线。要进一步健全预警和应急响应联动机制，完善应急指挥体系，优化重大险情处置流程，形成防汛防台“一盘棋”的协同作战合力。要构建精准高效的信息传达体系，强化基层应急通信保底手段，确保“初报快速、续报及时、核报准确”。要健全隐患动态排查和整改闭环机制，针对复盘发现的薄弱环节，制定专项整改方案，坚决把风险消除在萌芽状态。要进一步完善应急救援队伍管理机制，加强日常培训和实战演练，提升复杂情况下的应急处突能力。要健全灾后救助快速响应机制，完善救灾复产工作指引，统筹做好供水供电、道路清障、房屋安全排查及农作物补种等工作。要加强宣传引导，多渠道普及防灾减灾知识，切实提高群众的自我防范意识和自救互救能力。
来 源：永嘉发布
记者 厉定武 范海国 陈胜豪
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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