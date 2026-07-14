平阳县委书记孟晓斌调研平阳县人民法院工作

平阳发布 2026-07-14 09:37:38

7月13日，平阳县委书记孟晓斌调研县人民法院工作。他强调，要深入学习贯彻习近平法治思想，纵深推进树立和践行正确政绩观学习教育，弘扬“六干”作风，推动更高水平法治平阳建设，为平阳县提升发展提供坚强司法保障。

7月13日，平阳县委书记孟晓斌调研县人民法院工作。他强调，要深入学习贯彻习近平法治思想，纵深推进树立和践行正确政绩观学习教育，弘扬“六干”作风，推动更高水平法治平阳建设，为平阳县提升发展提供坚强司法保障。

孟晓斌先后走访法拍车辅助事务办理中心、诉讼服务中心等处，实地察看“云执车”模式、薪资执行一件事等项目改革创新情况，详细了解功能区域运行、便民诉讼服务、智慧执行建设、案件审判管理等情况。

在随后召开的座谈会上，孟晓斌认真听取平阳县法院相关工作汇报。他指出，近年来，平阳县法院始终围绕中心、服务大局，执法办案质效更优，攻坚破难成效更实，司法为民成色更足，各项工作迈上了新台阶。在充分肯定成绩的同时，孟晓斌强调，要紧扣中心大局、坚守公平正义，在坚持党对法院工作全面领导上绝对忠诚，在履行宪法法律职责上绝对尽责，在践行司法为民上绝对自觉，在服务经济发展上绝对有力，为全县大局贡献更大力量。

孟晓斌要求，要精准护航经济发展，严厉打击侵犯知识产权等涉企违法犯罪，主动靠前保障各类市场主体合法权益，营造更加诚信有序、公平竞争的市场环境。要精准防范化解风险，扛起保安全、护稳定的政治责任，深度融入“141”基层治理体系，健全完善多元共治格局，在各项工作中彰显法院担当、体现法院作为。要精准服务民生福祉，践行“如我在诉、如我在执”理念，持续做好特殊群体权益保障和司法救助，公平审理民生案件，让人民群众享受更加优质、高效、便捷的司法服务。

孟晓斌强调，“公平正义”是司法工作的永恒主题，必须贯穿于审判执行全过程、各方面。要强化“执源治理”提质效，继续擦亮“驿执通”“云执车”等数字化执行改革品牌。要强化“案结事了”优机制，健全完善诉调对接机制，抓实判后答疑、释法明理工作，巩固提升非诉纠纷化解成效。要强化“数字赋能”增动能，健全完善案件繁简分流机制，持续提升案件审理质效。

孟晓斌要求，要永葆忠诚本色，做到政治过硬，确保法院工作始终沿着正确方向前进。要坚持业务强基，做到本领过硬，助推全县依法行政水平整体提升。要坚守纪律底线，做到作风过硬，确保法院队伍风清气正、司法公正高效廉洁。

平阳县领导邱忠瑜、钱况，平阳县人民法院院长王海亮等参加调研和座谈会。

来 源：平阳发布

原标题： 孟晓斌调研县人民法院工作

记者：徐远虑/文 鲍思冲/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com