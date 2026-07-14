瑞安市领导开展平安周巡查活动

瑞安发布 2026-07-14 09:39:00

近日，李剑锋、陈汉存、林政洪、徐龙升等瑞安市领导分赴各地，重点督查安全生产、消防安全等工作，以更为有力的举措，夯实基层基础，守牢安全底线，推动瑞安高质量发展。

平安是民生之要、发展之基。为进一步深化平安瑞安建设，瑞安市领导带头开展平安周巡查活动，以上率下推动平安风险、安全隐患动态清零、闭环管理，以干部“铁军担当”筑牢平安基石。近日，李剑锋、陈汉存、林政洪、徐龙升等瑞安市领导分赴各地，重点督查安全生产、消防安全等工作，以更为有力的举措，夯实基层基础，守牢安全底线，推动瑞安高质量发展。

瑞安市委书记李剑锋率队赴南滨、飞云、云周等地开展平安周巡查活动，深入企业、粮库、油库等重点场所检查消防安全工作落实情况。

在瑞安市名匡鞋业有限公司、温州百丰纺织品有限公司，李剑锋一行走进厂区车间和仓库，实地察看消防设施配备、疏散通道畅通等情况，重点检查易燃原料的存放与管理。他强调，要深刻汲取近期生产安全事故教训，坚决扛起企业安全生产主体责任，全面排查电气线路、消防设施、原料仓储等关键环节，严格按规范落实防火分区，配齐警报装置和自动喷淋设施；要强化员工安全生产教育培训，定期组织消防灭火与应急疏散演练，抓实抓细消防安全各项措施；应急、消防等部门要加强督导服务，推动隐患发现在前、解决在先、化解在小，确保问题整改到位，坚决防止重特大事故发生。

走进中石化瑞安滨海油库，李剑锋深入储罐区察看安全管控情况，详细了解防雷防爆、油气回收和应急值守等工作落实。他指出，时值盛夏高温，必须以最高标准、最严要求抓好油库消防安全，从严管控用火用电，加强日常巡查检修，强化重点区域风险监测，全力确保危化品领域安全稳定。

在瑞安市粮食中心储备库，李剑锋详细询问夏粮收储入库、消防设施运行及安全管理措施落实情况。他要求，要认真执行有限空间作业安全操作规程，定期开展仓储检查，全面掌握安全储量、安全生产等情况，守好粮食安全与消防安全双重底线。

瑞安市委副书记、市长陈汉存赴锦湖、安阳等街道开展平安周巡查活动，实地督导在建重点项目安全生产工作。

陈汉存一行先后前往瑞湖高速（五星锦苑北首瑞枫线高架桥）、市域铁路S3线工程SG3标段施工现场，详细了解项目施工进度、安全管理制度落实等情况。陈汉存指出，要压紧压实安全生产主体责任，健全全员安全生产责任制，细化岗位职责，把安全管理贯穿施工全过程、各环节；要开展全方位、拉网式隐患排查整治，做到隐患早发现、早处置、早清零，坚决把风险化解在萌芽状态；要常态化开展安全警示教育和应急演练，提升施工人员安全操作意识和应急处置能力。

陈汉存强调，相关部门和属地街道要以“时时放心不下”的责任感和“事事落实到位”的执行力，切实履行监管职责，加大日常巡查力度，抓实抓细各项安全防范措施，统筹兼顾工程建设进度和质量，以高水平安全护航高质量发展。

瑞安市政协主席林政洪赴莘塍街道开展平安周巡查活动。

林政洪一行深入浙江泓博新材料有限公司新厂房，仔细检查设备安装调试、临时用电管理及消防器材配置等情况。林政洪叮嘱企业负责人，新厂房建设已进入装修阶段，交叉作业多、人员流动大，必须始终绷紧安全之弦，严把工程质量关和安全关。他强调，企业要深化安全生产责任意识，配齐配强消防设施，加强员工风险辨识与应急处置能力，以高水平安全保障项目顺利投用、企业稳健发展。

朱建芳、郑立、林朝进、罗明、林圣赞、何志友、邹霜双、魏振好、陈伟锋、项金敏、周晓华、吴功宜、张海飞、池万松、陈寒艳、葛震海、陈怿文、谢钦巨、王渊、戴铭、姜宗羽、林邦虎、金丽云、杨成彪、王文光、林圣强、吴将斌、朱捷、金建宇等瑞安市领导也分赴各地开展平安周巡查活动。

来 源：瑞安发布

原标题： 市领导开展平安周巡查活动

记者：陈豫州 潘敏洁 金冬冬/文 孙凛/图 通讯员：吴亮/图

本文转自：温州新闻网 66wz.com