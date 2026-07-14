温州日报 2026-07-14 09:42:03

近日，全网粉丝量近3000万的知名作家、主持人、文旅创作者“大冰”（本名“焉冰”）现身温州园博园，进行为期一天的专题拍摄与采风活动。

温州网讯 近日，全网粉丝量近3000万的知名作家、主持人、文旅创作者“大冰”（本名“焉冰”）现身温州园博园，进行为期一天的专题拍摄与采风活动。此次拍摄旨在向大众推介园博园独特的夏季文旅体验，进一步展现“来园博，过夏天”的暑期文旅风貌。

当天上午，“大冰”一行深入园博园各核心区域展开拍摄。镜头首先聚焦于“温州之窗”与郭公阁两大标志性节点——前者以现代建筑语言诠释温州城市精神，后者则以宋韵古风成为全园视觉焦点，飞檐翘角、朱漆回廊，在夏日晴空下愈发显得庄重典雅。随后，拍摄团队还穿梭于南园大草坪、三溪会市、桃源里非遗展区、北京园、苏州园及瓯越园等地，从不同角度记录园博园的山水格局与人文底蕴。国际展园内中西合璧的造园艺术同样为镜头增添了丰富层次——欧式几何园林与东方自然山水在此巧妙对话，展现出园林艺术的多元包容。

大冰此次拍摄的核心视角之一，是向大众深度呈现“园博生活方式”。时值盛夏暑期，园博园以“水、园林、风景、慢生活”为主线，营造出一方清凉宜人的休闲天地。白天，游客可在亭台廊榭间漫步纳凉，于杨柳拂水处感受移步换景的园林意趣，亦可择一临水茶席，品茗听风，尽享半日清闲。入夜后，园区则化身充满烟火气的消暑胜地——郭公阁下流光溢彩，灯光秀与古建轮廓交相辉映；三溪会市灯火可亲，特色摊位沿水街排开，手作文创与地方小吃香气四溢；水上仲夏夜电影、泡泡大战、吃瓜大会等互动项目轮番上演，孩子们在浅水区嬉戏追逐，大人们则在躺椅上观影纳凉，园林由此成为全龄段共享的夏日乐园，也为成年人提供了卸下疲惫的夜游空间。

大冰在拍摄间隙表示，园博园将山水园林与人间烟火融合得恰到好处，既有深厚的文化底蕴，又有触手可及的夏日生活气息，这正是当下人们向往的旅行方式。作为拥有作家、主持人、民谣歌手等多重身份的跨界创作者，大冰以其真诚率性的行文风格深受年轻受众喜爱，其代表作《乖，摸摸头》曾陪伴无数读者走过青春岁月。此次温州园博园专题拍摄的成果，预计将在近期通过其个人社交平台陆续发布。届时，全国网友将透过大冰的视角，共同领略温州园博园“园中有景、景中有生活”的夏日魅力。

来 源：温州日报

原标题： “大冰”现身温州园博园 解锁消暑慢生活

记者 山谷

本文转自：温州新闻网 66wz.com