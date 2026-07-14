温度新闻客户端 2026-07-14 09:46:41

用一张“票”，解锁一座城。在第十五届中国（温州）国际园林博览会期间，一场以“票证”为核心的文旅惠民活动，正在瓯海全域铺开。从梧田老街的青石板巷到泽雅山水间的诗意民宿，从云顶草上世界的山野追风到从温州乐园的无尽欢乐……用一张票、一张证叩开景区大门，解锁味蕾盛宴，兑换惊喜礼遇，已成为不少游客的出行新选择。

过去，那些原本用完即弃、或被夹在相册里留作纪念的票证，如今正跨界串联起瓯海“吃喝玩乐购”的长链条，让远道而来的游客脚步慢下来，让消费的链条长起来，让独具特色的“票证经济”持续涌动升温。

票根“变形记”：

从通行凭证到城市礼遇卡

“本来只是想趁园博会期间，来逛逛温州的园博园，没想到一张动车票能在吃喝玩乐上省这么多钱。”来自杭州的游客项阳春拿着刚买的云顶草上世界门票告诉记者，原本180元的门票凭动车票只需要165元，“比起价格本身，这种文旅优惠活动本身就让我觉得很贴心。”

在瓯海，这样的“惊喜”无处不在。今年4月至7月，瓯海联动全区景区、酒店、商超、餐饮等重要点位，在2026年温州园博会期间推出门票减免、消费折扣、专属服务等百项优惠。温州市外游客凭7天内抵达温州的飞机票或动车票，即可在瓯海全域范围真正实现“一票在手、畅游瓯海”消费体验。

“我们希望可以通过这种方式，让每一位来到瓯海的游客都能够感受到城市的用心和诚意，更有意愿去体验瓯海独特的文化和地道的生活气息。这些实打实的举措，也能持续激发瓯海的文旅市场的活力。”瓯海区文化和广电旅游体育局相关负责人表示，对于游客来说，原本一场简单的游览体验，如今因为“票根+”服务矩阵，变成了一场“打卡体验+深度探索”的融合之旅。

青春“通行证”：

从考场入场券到毕业旅行礼

随着中高考落幕，考生的专属精彩仍在继续，毕业旅行迎来首波高峰。作为中考生家长，项友武将温州乐园一日游作为孩子的“考后大礼包”：“我也是在微信公众号上看到瓯海专门为中高考生推出的专属优惠，我觉得挺划算的，孩子也一直挺想去温州乐园玩重温下童年的回忆。”

这个夏日，一张小小的准考证，成为了毕业生们在瓯海开启青春之旅的“特别通行证”。温州新文旅控股集团有限公司副总裁夏静静告诉记者，每年毕业季都是客流高峰，“推出中高考生专属优惠不仅能够吸引更多年轻人，还能让他们在考试之余有一个释放压力的出口。今年我们还为来温州乐园、温州极地海洋世界的考生赠送了当日的大马戏表演，希望他们在最好的年纪留下关于瓯海的美好回忆。”

在温州梧田老街的华为授权店内，有许多人正在挑选自己心仪的电子产品。和家长一起来挑选平板的中考考生王凯说道：“考完试第一件事就是去梧田老街逛逛，有了准考证优惠，可以在很多店里享受到折扣价，购买电子产品也有补贴。”据了解，截至8月31日，全国应届中高考考生均可凭2026年准考证到温州梧田老街享受优惠。

商户们也对这股青春客流充满期待。温州梧田老街企划部媒体负责人汪倩介绍，今年已经是梧田老街为毕业生群体推出“学子礼”的第四年，“活动的带动作用还是很明显的，梧田老街在每年6至8月都会迎来一个明显的夜间客流高峰，且年轻游客数量明显增多，有效拉动了街区的暑期消费。”

联动“全链条”：

从过路客流到长久吸引力

从抵温的飞机票、动车票，到毕业生的准考证，这份城市礼遇的覆盖范围还在不断拓宽。借力全国国际式摔跤锦标赛等国家级赛事，瓯海还将这份礼遇延伸至运动员、裁判员群体，推出“赛事+旅游”定制礼包。瓯海区商务局相关负责人表示，瓯海为运动员推出了专属权益卡，不仅能在眼镜小镇享受低至3折的配镜福利，还能在森马、珍瑾、德赛等本地知名工厂店享受特惠购入价，实现了“吃住游购”全链条覆盖，是瓯海推行“赛事票根”专项优惠的深度延伸。

可见，“票证经济”的背后，是瓯海实打实的优质资源全覆盖。一张薄薄的票证，把远道而来的“过路流量”转化为扎根消费的“城市留量”，串起了吃住行游购娱的完整消费链条。

“凭借一张票、一张证推出相关惠民活动，短期是让利，更长远的意义在于提升城市的知名度。”瓯海区文化和广电旅游体育局相关负责人认为，“不少人因为优惠初识瓯海，但我们更希望的是他们能够因为瓯海的山水与美食成为‘回头客’”。接下来，瓯海还将持续完善瓯海“吃喝玩乐购”的长链条，让小凭证持续撬动大消费，为经济高质量发展注入源源不断的生机与活力。

来 源：温度新闻客户端

原标题： 在瓯海，一张“票”带你吃喝玩乐购！

本文转自：温州新闻网 66wz.com