“温州文化金名片”短视频征集活动第14期话题：永昌堡
永昌堡，位于温州市龙湾区永中街道新城村，始建于明嘉靖三十七年（1558年）。它是浙江省现存唯一一座由民间自发兴建的私家抗倭城堡，也是研究明代沿海抗倭体系的重要史料，于2001年被列为全国重点文物保护单位。
明嘉靖年间，温州沿海倭患严重。在抗倭首领王沛、王德叔侄相继牺牲后，王叔果、王叔杲兄弟慨然捐资，率族人于明嘉靖三十七年（1558年）动工，仅用十一个月便筑成此堡。城堡呈长方形，南北长778米，东西宽445米，高8米，城外有护城河环绕。城上设有敌台13座、城堞900余个，其东门环海楼建有瓮城，设计精妙，易守难攻。
这座古堡兼具军事防御与人居生活功能，是军民两用的典范。堡内保留着王氏宗祠、都堂第、状元府第等30多处明清古建筑，以及造型各异的古石桥，素有“石桥博物馆”之誉。这里学风浓厚，曾孕育出13名进士，文化底蕴深厚。
历经四百余年风雨，永昌堡以其坚毅与秀美并存的独特风貌，被誉为“永嘉场长城”，是研究明代海防与浙南水乡文化的珍贵活化石。
征集方式
1.通过“学习强国”温州学习平台供稿链路报送作品，并在稿件标题注明“温州文化金名片”。
2.将作品发送至指定邮箱：wenzhouxxpt@163.com，邮件信息包括视频原文件、视频简介（100字内），作者姓名、作者单位（如有）、作者联系方式。
来 源：学习强国温州学习平台
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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