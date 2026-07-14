上半年我国外贸首破25万亿元
新华网 2026-07-14 10:42:52
复杂多变的外部环境下，我国外贸保持良好运行态势，取得了增势强劲、走势稳健的成绩。
7月14日，海关总署发布数据显示，2026年上半年，我国货物贸易进出口总值25.47万亿元，历史同期首破25万亿元，同比实现16.9%的增长。
其中，出口14.73万亿元，同比增长13.4%，已连续11个季度保持增长；进口10.74万亿元，同比增长22.1%，增速高于出口8.7个百分点，促进了贸易平衡发展。
来 源：新华网
原标题： 上半年我国外贸首破25万亿元
记者：邹多为、何晓 海报制作：何晓
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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