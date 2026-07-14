新华网 2026-07-14 10:42:52

近日，以国函形式印发的《扩大消费“十五五”规划》，明确了“十五五”时期消费领域发展的思路目标、重点任务和政策举措。为何印发规划？规划有哪些重点部署？国家发展改革委、商务部有关负责人13日回答了记者提问。

问：规划出台的背景是什么？

答：“十四五”时期，我国超大规模市场优势持续发挥，消费市场发展成效显著，消费规模不断扩大，消费结构日益优化，新型消费蓬勃发展，促进消费政策体系更加健全。2025年，社会消费品零售总额达50.1万亿元，突破50万亿元大关。“十四五”时期，最终消费支出对经济增长的平均贡献率达58.8%，比“十三五”时期提高10个百分点。

面向“十五五”，我国消费市场发展将进入扩量提质的关键时期，消费基础稳固扎实、消费升级趋势明显、消费场景创新活力充足，将为消费市场壮大提供坚实支撑。同时要看到，消费领域还面临一些矛盾和问题，客观上制约着消费潜力的进一步释放。

为贯彻落实党中央、国务院决策部署，持续扩大内需、大力提振消费，国家发展改革委、商务部会同有关方面，深入研判“十五五”时期消费发展形势和阶段性特征，统筹谋划“十五五”扩大消费的思路、目标和重大举措，广泛听取意见建议，编制形成了规划。

问：规划有什么特点？

答：一是突出为民惠民。扩大消费要坚持民生为大，规划坚持惠民生与促消费紧密结合，在制度安排中聚焦养老、托育、文旅、健康等居民消费升级需求，通过扩大高品质供给、丰富平台载体、加强支撑保障等多方面举措，提高人民生活品质。

二是突出统筹推进。扩大消费要坚持系统观念，规划注重处理好短期与长期、供给与需求、政府与市场、消费政策与其他经济社会政策等关系，坚持消费领域具体举措与提升消费能力、优化消费环境、健全制度政策一体推进，促进供给和需求良性互动，统筹市场主导与政府引导，构建更加有利于促消费的政策体系。

三是突出创新引领。扩大消费要坚持改革创新，结合当前消费结构优化升级、新业态新模式新场景不断涌现的趋势，规划作出促进服务消费、发展数字消费、因地制宜推进首发经济、培育体验式消费等制度安排，通过完善相关支持政策，积极培育消费新增长点，为消费发展注入新动能。

问：规划在目标设定上有哪些考虑？

答：规划充分衔接“十五五”规划纲要，提出“十五五”时期消费领域发展的目标：

消费市场总体规模持续扩大。居民消费率明显提高，全社会商品和服务消费较快增长，社会消费品零售总额达到60万亿元左右，消费对经济增长的拉动作用进一步增强。

消费结构更加优化。居民人均服务性消费支出占居民人均消费支出的比重稳步提高，发展型、改善型消费持续增长，数字消费规模不断扩大，城乡、区域、群体间消费差距逐步缩小。

消费能力不断提高。高质量充分就业取得新进展，居民收入增长和经济增长同步，社会保障制度更加优化更可持续，居民消费底气更足、预期更稳、信心更强。

消费供给更加优化。商品、服务质量持续提高，供给体系更加完备，消费业态模式场景更加丰富，供需适配性进一步增强。

消费环境明显改善。重要产品和服务标准体系、信用体系更加健全，消费基础设施更加完善，消费便利度、舒适度、满意度大幅提升。

促进消费制度机制进一步完善。清理优化消费领域不合理限制性措施取得积极成效，扩大居民消费长效机制更加健全，消费政策与其他经济社会政策协同联动进一步增强，形成更高水平更具活力的消费市场。

问：规划部署了哪些重点任务？

答：规划包括3大部分。第一部分为总体要求，明确了“十五五”时期扩大消费的指导思想和发展目标。第二部分为重点任务，围绕促进服务消费提质惠民、推动商品消费扩容升级、培育打造消费新业态新模式新场景、着力提升消费能力、大力优化消费环境、加力完善促进消费制度机制等6个方面，部署了“十五五”时期扩大消费的28条重点任务举措。第三部分为组织实施，提出坚持党的领导、抓好规划落实、加强消费统计、做好监测评估等保障措施。同时，围绕银发经济、育儿产品和服务、文化和旅游消费、健康消费、汽车消费等方面设置了9个专栏，提出了相关领域的具体落实举措。

来 源：新华网

原标题： 国家发展改革委、商务部有关负责人解读《扩大消费“十五五”规划》

本文转自：温州新闻网 66wz.com