新华网 2026-07-14 10:39:58

近期，台风“巴威”、北方降雨、厄尔尼诺等天气气候话题受到各界关注，未来天气气候情况如何？哪些地区气象灾害风险较大？13日，中国气象局组织国家气象中心和国家气候中心专家对公众关心的话题进行解读。

近期，两个台风接连登陆我国，部分地区出现严重灾情。“七下八上”期间，还将有几个台风登陆或影响我国？是否会有北上台风？哪些流域降雨较多？

国家气候中心预计，“七下八上”期间，西北太平洋和南海海域生成台风数为5至6个，有2至3个登陆或影响我国。台风活跃时段为7月底至8月上旬，主要影响华南和华东沿海地区，可能有1个较强台风对北方造成明显风雨影响。

预计7月至9月，华北、东北、华东南部及华南等地降水偏多，部分地区可能出现较重汛情。从流域气象预报看，松辽流域、海河流域、黄河下游局部、珠江流域下游降水较常年同期偏多二至五成，长江上游、珠江上游偏多一至三成，淮河流域偏多一至二成，黄河上游和中游、长江中游偏少一至二成。

近年来，北方降雨明显增多。今年京津冀地区降水是否偏多？“七下八上”期间北方降雨情况如何？在北方降雨偏多的背景下，气象防灾减灾等工作面临什么样的挑战？

“今年京津冀地区降水明显偏多。入汛以来，北方地区平均降水量为228.6毫米，较常年同期偏多23.1%，为近十年同期最多。河北、天津降水量为1961年有完整气象观测记录以来历史同期最多。华北地区平均降水量288.4毫米，较常年同期偏多62.5%，为历史同期最多。”国家气候中心首席预报员陈丽娟说。

国家气候中心预计，“七下八上”防汛关键期，华北大部、内蒙古东部、东北地区、华东大部、华中南部、华南、西南地区西北部、西藏东部、新疆南部等地降水偏多，其中内蒙古东北部、黑龙江、辽宁、北京、天津、河北大部、山东北部、浙江大部、江西南部、福建、台湾、广东大部、西藏东南部、新疆西南部等地偏多二至五成，上述地区可能发生极端强降水过程，并可能引发洪涝灾害。

入汛以来，我国的天气气候特征如何？和往年相比，今年有哪些新的情况？

陈丽娟说，入汛以来，我国天气气候呈现明显暖湿特征。全国平均气温为17.5℃，较常年偏高0.9℃，为1961年以来历史同期第三高。全国平均降水量为264.2毫米，较常年偏多6.1%，为近十年同期第二多。自6月进入主汛期以来，降水格局总体上呈现南北多中间少的分布。

专家介绍，今年主汛期降水“早而猛”，北方雨季开始早，降水强度强。今年东北冷涡活跃，东北降水明显偏多，东北雨季开始日期为6月4日，较常年偏早9天。华北雨季于7月10日开始，较常年偏早8天。6月1日以来，东北大部、华北中东部降水显著偏多。河北大部地区降水量较常年同期偏多五成以上，东部局部偏多12倍；辽宁省大部降水偏多，其中北部和西部降水量比常年同期偏多1倍以上。

华南、江南及西南地区东部暴雨频繁，落区重叠、极端性强。4月1日以来，我国共出现14次大范围降雨过程，主要集中在上述区域。其中5月13日至21日影响广东、广西、贵州等地的暴雨，综合强度、影响面积和持续时间均为5月同期历史第一。

此外，强对流天气南北并发、局地极端性突出。7月6日湖北东部多地遭遇强对流天气袭击，53个乡镇风力达8至13级，其中2个乡镇达13级，甚至出现龙卷风。东北、华北等局地强对流频发。

“在气候变暖背景下，天气极端性在增强、复杂性在增加、气候规律在转型。比如，极端突发的高致灾天气越来越频繁，厄尔尼诺与全球变暖叠加，天气气候异常不再以单一灾种、单一区域的形式出现，而是呈现出多灾并发、多区齐发等复杂特征，形成机理复杂多变，也导致监测预测难度加大。”中央气象台首席预报员陈涛说。

来 源：新华网

原标题： 入汛我国天气暖湿 北方雨季提前雨势偏猛——中国气象局专家解读近期天气气候热点

记者：邹雨沁、刘诗平

本文转自：温州新闻网 66wz.com