新华网 2026-07-14 10:42:53

“十五五”时期，怎样全面提高国民健康水平？如何加快建设健康中国？

19项主要指标、5个方面部署24项重点任务……国务院日前印发《国民健康“十五五”规划》，为未来五年守护亿万人民健康亮出“任务书”、绘就“路线图”。

随着人口老龄化程度加深和疾病谱变化，人民群众对多层次多样化健康服务的需求快速增长，健康越来越成为大家关心的民生福祉话题。

规划提出，到2030年，医疗卫生资源配置更加优化，多层次医疗保障体系进一步完善，我国在世界传统医药发展中的引领地位进一步巩固，人均预期寿命达到80岁，主要健康指标进入高收入国家行列。

规划有哪些亮点？

——惠及全人群，覆盖全方位全周期健康服务。

翻阅规划，一个鲜明的特色是从人的全生命全周期出发，织密健康防护网。

让预防走在疾病前头。规划将健康教育纳入国民教育体系，推动全社会参与减盐、减油、减糖，广泛开展全民健身活动，加强群众身边的场地设施布局建设。到2030年，15岁以上人群吸烟率降低到20%，居民健康素养水平从33.69%提升至40%。

保障“一老一小”健康。呵护“小的”，规划提出健全生育支持政策体系，加快普惠托育服务体系建设，全面实施适龄女童国家免疫规划人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种。守护“老的”，实施老年口腔健康、听力健康、心理关爱、营养改善、痴呆防治等方面健康促进行动，健全失能失智老年人照护体系。

不让一个群体“掉队”。从重点行业职业人群的职业病危害专项治理，到残疾人健康管理、康复服务，再到健全常态化防止因病返贫致贫监测帮扶工作……规划勾勒出健康服务的“最小单元”，彰显民生温度。

——优化医疗资源配置，破解“看病难”。

看病就医，是群众的“心上事”，也是规划直面的“上心事”。

一方面，给大医院“定功能”。承担国家医学中心、国家临床医学研究中心、国家区域医疗中心等任务的医疗机构和省级及以上医院，将更加突出急危重症、疑难复杂疾病的转诊会诊和住院服务，提升治疗和研究能力。

另一方面，为基层“强筋骨”。规划明确提出控制三级医院规模，因地制宜优化基层医疗卫生机构布局，选建一批重点中心乡镇卫生院并发挥其辐射带动作用，进一步健全城市社区卫生服务体系，形成15分钟基本医疗卫生服务圈。拓展人口大镇乡镇卫生院和社区卫生服务中心医疗功能，提高医疗服务水平。

此外，规划明确对床位资源进行“精准调控”，提出健全床位分类管理制度，根据资源配置、绩效考核等情况实施分类管理；提高基层医疗卫生机构康复、护理、安宁疗护床位占比，鼓励开展家庭病床服务。

——拥抱新赛道，激活新动能。

健康事业的高质量发展，离不开科技创新的硬核支撑。

加快培养一批卫生健康领域战略科学家、领军人才和高水平创新团队，加强医防管交叉复合型战略人才培养；加强发病机理、药物、疫苗、医疗设备、脑机接口等领域科技攻关；加快健康产业提质升级，全链条支持创新药和医疗器械发展应用……未来五年，科技红利将更多惠及临床一线。

建设国家智慧健康检验检查结果跨省共享平台，推动电子健康档案首页数据实现居民本人实时查询，有序推动数智技术在辅助诊疗、精准医疗、健康管理、医保服务、养老助残等场景的应用……未来五年，数智化将成为健康服务的“加速器”。

循着规划指引的方向，健康中国步履不停。

来 源：新华网

原标题： 这份规划，为“十五五”国民健康绘就“路线图”

策划：陈芳 记者：李恒、彭韵佳

本文转自：温州新闻网 66wz.com