海南：平稳推进2030年禁售燃油车
海南临高隆华海上风电项目（资料照片）。新华社发
海南省人民政府近期印发的《“十五五”海南国家生态文明试验区规划（美丽海南建设“十五五”规划）》（以下简称《规划》）提出，打造海南自贸港交通运输绿色名片，平稳推进2030年禁售燃油车。
海南是中国首个明确全域禁售燃油车时间表的省份。2018年，海南首次提出，计划在2030年前实现全岛使用新能源汽车。2019年印发的《海南省清洁能源汽车发展规划》明确，2030年全域禁止销售燃油汽车。此次《规划》提出，平稳推进这一时间表，预计届时海南新能源汽车保有量占比将从2025年的23.75%提升至45%。
《规划》提出，到2030年，全省公共服务和社会运营领域新增和更换车辆（特殊用途除外）清洁能源占比、私人用车领域新增和更换车辆新能源占比达到100%，车桩比保持2.5:1以下；有序推进重卡、冷链物流、公共交通领域燃料电池汽车示范应用。
海南省工业和信息化厅相关负责人此前表示，海南去年10月新能源汽车渗透率已达67.14%，即每新上牌3辆汽车中2辆为新能源汽车。
海南琼海博鳌东屿岛渔光互补项目（资料照片）。新华社发
能源结构快速升级是海南推广新能源汽车的重要基础。截至2026年6月底，海南新能源装机规模达1271万千瓦，其中风电237万千瓦、光伏987万千瓦、生物质能47万千瓦，新能源装机占全省总装机比例达50.1%。海南由此迈入以新能源为主体、多元电源协同保障的全新发展阶段。
“十四五”期间，清洁能源岛建设深化升级，新能源成为海南第一大电源，新能源汽车市场渗透率、保有量占比分别居全国省级地区第一、第二。“十五五”期间，海南将加快能源供给绿色转型，加快构建清洁、低碳、安全、高效的新型能源体系。
来 源：新华网
记者 王存福
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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