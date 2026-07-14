新华网 2026-07-14 10:51:40

韩国警方13日说，一名男子因涉嫌通过社交媒体对总统李在明发出死亡威胁而被捕，检察机关预计将对其提起诉讼。

韩国警方13日说，一名男子因涉嫌通过社交媒体对总统李在明发出死亡威胁而被捕，检察机关预计将对其提起诉讼。

首尔惠化警察署当天介绍案情说，涉案男子现年20多岁，本月6日清晨6时30分左右在社交媒体连发5条帖子，威胁“将在今天杀害李在明”。警方通过分析账号信息等技术手段锁定嫌疑人，并于8日实施逮捕。据韩国媒体报道，这名男子接受警方调查时称，他对李在明发出死亡威胁是出于对韩国当前政局的“愤怒”。

2023年8月6日，全副武装的特警在韩国首尔江南区街头巡逻。新华社/纽西斯通讯社

警方已完成对嫌疑人的调查，近期将把该案移交检方。警方表示，鉴于嫌疑人是通过网络发出死亡威胁，并未与李在明本人直接接触，根据相关法律规定，建议检方以恐吓未遂罪名提起指控。

去年9月，两名十多岁的青少年在社交媒体发帖，声称要对李在明实施犯罪行为，并对多名同学发出威胁。他们随后受到警方调查，今年2月被警方移交检方。

2024年1月，时任韩国共同民主党党首的李在明在釜山加德岛遭一名持凶器的男子袭击，颈部受伤流血倒地，后被送往医院接受治疗。袭击者被判处15年监禁。韩国政府今年1月将这起事件定性为恐怖袭击。

来 源：新华网

原标题： 网上威胁刺杀总统 韩国一男子被逮捕

记者 张旌

本文转自：温州新闻网 66wz.com