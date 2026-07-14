新华网 2026-07-14 10:52:35

俄罗斯联邦安全局13日称，挫败乌克兰利用无人机偷袭俄远东和内陆地区两座军用机场的图谋。俄方公布的细节显示，乌方手法与去年6月针对俄多座战略机场的“蛛网”特种作战行动相似。

俄罗斯联邦安全局13日称，挫败乌克兰利用无人机偷袭俄远东和内陆地区两座军用机场的图谋。俄方公布的细节显示，乌方手法与去年6月针对俄多座战略机场的“蛛网”特种作战行动相似。

俄联邦安全局在一份声明中称，乌方特战部门用固定翼无人机和气球把装有第一视角(FPV)无人机的箱子投送到与乌克兰接壤的布良斯克州。这些FPV无人机配备战斗部和移动式地面控制站。随后，这些无人机被乌方特工藏在拖车底部的夹层中，夹层之上装载家用电器，伪装成运送普通货物，深入到俄罗斯境内。

按照这份声明的说法，乌方把这些FPV无人机运到车里雅宾斯克州沙戈尔机场和更远的阿穆尔州乌克兰卡机场附近，在租用的仓库里完成最后的组装调试，准备分别袭击这两座军用机场。

2023年7月24日，俄罗斯布拉戈维申斯克市河堤上的观景台亮起灯光。布拉戈维申斯克是俄罗斯远东阿穆尔州首府。新华社发（郭飞洲摄）

俄塔斯社援引声明报道，俄方特工密切监控乌方行动每一个阶段，并在突袭行动中缴获24架FPV无人机。这些无人机能够抵御电子战干扰，装备英国、美国、加拿大和瑞典生产的神经网络控制模块，战斗部装备超过1公斤炸药。俄方还缴获两个配备250克炸药自毁装置的移动式地面控制站，以及用于联系乌方上线的通信设备。

联邦安全局还说，已逮捕拟实施这起未遂袭击的人员及其同伙。声明称，这起未遂袭击是乌特战部门一系列破坏活动的一部分，其中包括企图暗杀两名俄国防部高级军官以及计划对罗斯托夫州一座军用机场进行无人机集群袭击。

据路透社报道，这次未遂袭击显然与“蛛网”行动相似。2025年6月，乌方实施“蛛网”行动，把大量无人机秘密运至俄罗斯多处战略机场附近并发动突然袭击，声称袭击给俄战略空中力量造成重大损失。美国方面估计，包括多架战略轰炸机在内，俄方10架战机遭摧毁。

来 源：新华网

原标题： “蛛网”行动翻版？俄称挫败乌远程偷袭图谋

记者 胡若愚

本文转自：温州新闻网 66wz.com