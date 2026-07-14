新华网 2026-07-14 10:54:36

西班牙队和法国队将于北京时间15日凌晨在2026美加墨世界杯半决赛对决。西班牙前首相马里亚诺·拉霍伊近日评价法国队的言论在法西两国同时招致批评，被指“排外”“种族歧视”。

西班牙队和法国队将于北京时间15日凌晨在2026美加墨世界杯半决赛对决。西班牙前首相马里亚诺·拉霍伊近日评价法国队的言论在法西两国同时招致批评，被指“排外”“种族歧视”。

拉霍伊10日为西班牙数字媒体《辩论报》撰文，虽然称赞法国队在多届世界杯的优异表现，但又称“法国队里没有法国球员”。据法新社和英国《卫报》12日报道，这一言论立即引发法西两国多名政要抨击。

7月9日，法国队首发球员在比赛前合影。当日，在美国波士顿体育场进行的2026美加墨世界杯足球赛淘汰赛四分之一决赛中，法国队对阵摩洛哥队。新华社发（吕小炜摄）

西班牙首相桑切斯称拉霍伊的言论“排外”，“西班牙属于热爱它并为其工作的人，不属于那些以排外声明致其蒙羞的人”。桑切斯同时对法国队“喊话”称：“法国队，我们半决赛见。愿最好的球队赢，种族歧视输。”

法国内政部长洛朗·努内兹称拉霍伊的言论“绝对不可接受”。法国负责打击歧视的部长级代表奥萝尔·贝尔热称：“让体育再次成为体育，一个以才能为唯一评判标准的地方。”

法国海外事务部长纳伊玛·穆舒则提及，每次法国队获胜后，都会遭遇种族主义侮辱。他们4日击败巴拉圭队时，巴拉圭参议员塞莱丝特·阿马里利亚曾称法国队前锋姆巴佩是“被殖民的喀麦隆人，拼命想伪装成法国人”。

据报道，法国足球协会已就阿马里利亚言论向法国巴黎检方提出申诉，穆舒则希望法国足协就拉霍伊言论“寻求全部法律手段”。

来 源：新华网

原标题： 以涉嫌“种族歧视”言论评法国队 西班牙前首相挨批

作者 海洋

本文转自：温州新闻网 66wz.com