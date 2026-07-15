温州日报 2026-07-15 08:33:37

昨天，市政府党组理论学习中心组会议召开，专题学习习近平党建思想。市长、市政府党组书记张文杰主持会议并讲话。

温州网讯 昨天，市政府党组理论学习中心组会议召开，专题学习习近平党建思想。市长、市政府党组书记张文杰主持会议并讲话。

会议指出，习近平党建思想源自于马克思主义科学理论，植根于中华优秀传统文化，孕育于新时代全面从严治党的伟大实践，贯通历史、现实和未来，是对马克思主义建党学说的继承和发展、是对马克思主义政党经验教训的总结和镜鉴，集中反映了新时代党的建设理论创新、实践创新和制度创新成果。要深刻理解和把握习近平党建思想的生成脉络、精髓要义、理论品格、世界意义，把学习贯彻习近平党建思想作为当前和今后一个时期的重要政治任务，深学细悟笃行贯穿其中的立场观点方法，自觉运用这一思想更好谋划和推进政府系统党的建设。

会议强调，要坚持以政治建设统领政府系统党的建设，坚定政治信仰、铸牢政治忠诚，加强政治淬炼、强化政治担当，严明政治纪律、严守政治规矩，坚持把旗帜鲜明讲政治贯穿政府工作全过程各方面，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。要充分发挥政府系统党组织的领导带动作用，增强党组（党委）政治功能，夯实基层基础，严肃组织生活，着力推动政府系统党的组织建设提质增效，切实把党的政治优势、组织优势转化为发展优势。要着力打造政府系统高素质专业化干部队伍，深入开展政府系统干部综合提能行动，提升战略谋划能力、变革创新能力、群众工作能力、依法行政能力、应急处突能力，更好匹配现代化建设要求。要持续推动政府系统党风廉政建设走深走实，始终坚持严的基调、严的措施、严的氛围，压紧压实“一岗双责”，持续规范权力运行，大力弘扬新风正气，全力打造廉洁高效政府。

来 源：温州日报

原标题： 市政府党组理论学习中心组会议召开 学深悟透习近平党建思想

记者 缪眎眎

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