温州日报 2026-07-15 08:33:37

昨天，市委副书记、市长张文杰主持召开市政府党组会议和市政府常务会议，传达学习贯彻习近平总书记重要讲话、重要指示和重要文章精神，研究部署下半年经济工作。

温州网讯 昨天，市委副书记、市长张文杰主持召开市政府党组会议和市政府常务会议，传达学习贯彻习近平总书记重要讲话、重要指示和重要文章精神，研究部署下半年经济工作。

会议强调，要把学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产党成立105周年大会上的重要讲话精神作为当前和今后一个时期的重要政治任务，与学习贯彻习近平党建思想贯通起来，与开展树立和践行正确政绩观学习教育结合起来，旗帜鲜明讲政治，扎实推动高质量发展，用心用情惠民生，纵深推进全面从严治党。

会议强调，要认真学习、深刻领会习近平总书记在《求是》杂志发表的重要文章《一体推进教育科技人才发展》精神，以创新温州建设为引领，把握人工智能关键变量，做深做透“两篇大文章”，加快建设教育强市、科技强市、人才强市，提速打造新质生产力发展高地，努力实现“在温州看见创新中国”。

会议强调，要深入学习贯彻习近平总书记对福建泉州晋江市一鞋厂火灾事故作出的重要指示精神，强化底线思维、极限思维，纵深推进安全生产治本攻坚三年行动，紧抓消防安全风险防控，统筹抓好重点领域安全防范，压紧压实安全生产各方责任，着力提升本质安全水平，确保安全生产形势持续稳定。

会议强调，各地各部门要锚定目标任务，抓住关键和重点，强化抓手和措施，攻坚奋战三季度，全力跑好下半场，在实干争先中扛起“经济大市挑大梁”的责任担当，提速做强“一圈一极一中心”，奋力实现共同富裕先行示范。要紧抓招商引资，着力拓宽招商渠道、提高招商质效，支持优质企业增资扩产。要加快产业升级，优化发展环境，强化要素保障，着力建设一流产业城市。要激发消费活力，大力培育消费新热点，推动文旅深度融合发展。要推进城市更新，加快构建房地产发展新模式，培优做强城市经济。要健全财政管理机制，防范化解政府债务风险，深化国资国企改革。要高质量办好民生实事，高水平统筹发展与安全。

来 源：温州日报

原标题： 张文杰主持召开市政府党组会议和市政府常务会议 深学笃行 实干争先

记者 缪眎眎

本文转自：温州新闻网 66wz.com