温州日报 2026-07-15 08:33:38

连日来，省市县三级专家第一时间下沉一线，为受灾农户送上“技术方”。

温州网讯 “倒伏的早稻不能一次性把水排光，要慢慢排。台风过后天气晴热，水稻容易失水枯死！”昨天下午，永嘉县沙头镇南川村早稻田里，永嘉县农业农村局农技人员周建武掰开稻穗，向农户叮嘱。连日来，省市县三级专家第一时间下沉一线，为受灾农户送上“技术方”。

稻穗贴着泥土，南川村种粮大户谢丐贵望着200多亩倒伏的稻子，眉头紧锁。他家部分早稻成熟度已超85%，若不在穗头发芽前抢收，品质将大打折扣。“倒伏田块湿度大，细菌性病害极易爆发，现在抢收就是在跟时间赛跑。”田埂上，周建武一边查看一边开出“药方”：倒伏不严重的地块，立即开沟排水、喷施防病药剂；已达收割标准的，必须组织力量尽快抢收。在农技人员的指导下，谢丐贵迅速调集履带式收割机，趁晴好天气突击作业。

当天下午，市级农技专家的脚步也没有停歇。在瓯海区潘桥街道，20多亩葡萄受灾，已进入成熟期的部分果串出现裂口。市农技专家督促果农要及时开沟排水、喷施农药，防止裂果和病害滋生，成熟的葡萄抓紧抢收。在永嘉县北城街道上大雷村，温州市农业农村局畜牧兽医处处长董信田走访养殖场，叮嘱养殖户：“受损栏舍要抓紧加固，消毒频次必须加大，每天至少两次，持续一周左右……”他特别强调，如有因灾死亡的畜禽，必须第一时间无害化处理，少量可规范深埋，大量则送集中处理场所。

市县专家还走进永嘉县岩头镇屿里村枇杷种植基地、碧莲镇龙珠公园早香柚基地，对果树倒伏、枝条折断等情况给出具体管护方案。

记者从市农业农村局获悉，台风“巴威”对我市农业生产造成较大冲击，永嘉、乐清、平阳、苍南、瑞安等地不同程度受灾。对此，省市县三级快速响应，共组建152个防台指导服务组、490余人下沉一线，213名农技专家分赴我市田间地头，全力做好农业灾后管理。我市针对种植业、渔业、畜牧业，建立三个市级救灾减灾专项工作组赴各地开展服务指导。同时，省农业农村厅专家组赶赴永嘉，深入受灾水稻田、蔬菜种植基地与稻鱼综合种养片区，为农户送上管护方案。

来 源：温州日报

原标题： 田埂上开“处方” 农技专家赴田头助农减损

记者 金朝丹

本文转自：温州新闻网 66wz.com