温州日报 2026-07-15 08:33:00

台风过境，农田受创，一场与时间竞速的助农行动在温州温情上演。

菜篮子团队助力永嘉沙头镇农户抢收倒伏玉米。受访者供图

温州网讯 台风过境，农田受创，一场与时间竞速的助农行动在温州温情上演。

台风过后的永嘉县沙头镇，田垄泥泞湿滑，倒伏的玉米连片匍匐在地。灾后气温骤升，若不及时采收，一两天内就会发霉变质，当地农户满心焦灼，“再拖一两天，这一季就白干了。”

温州菜篮子集团闻讯后，火速启动灾后助农纾困工作预案，组建由党员骨干、青年志愿者组成的20余人抢险突击队，调配7辆运输车辆，直奔受灾田间。

闷热的田垄上，红马甲成为最亮眼的底色。志愿者们不顾酷暑，掰穗、装筐、搬运，汗水混着泥水浸透衣背，没有人停下来歇一口气。7月13日首日抢收5115斤，次日接续采收2200斤，两天累计抢收7315斤，几乎将倒伏田里所有可食用的玉米“颗粒归仓”。品控人员对每批玉米严格查验、抽检，让市民买得放心、吃得安心。

抢收只是上半场。如何在高温天里把7000多斤鲜玉米迅速卖掉？温州菜篮子集团打出线上线下联动的“组合拳”：线下，大南、南浦、新田园、上田、黎明、黄龙等多家农贸市场同步开设“助农爱心专区”；线上，冷链物流、社区团购平台全线铺开，订单从手机端不断刷新。

在下吕浦、新田园等客流集中的农贸市场，助农摊位前始终排着长队，选购热潮持续不减。市民张先生推着小推车一次性采购数十斤，他坦言：“新鲜玉米，比超市还便宜，更重要的是能帮农户一把，值得。”他的话音未落，身后几位阿姨也纷纷加量。线上平台订单同样持续激增，源源不断的爱心汇聚成帮扶暖流。截至昨日傍晚，7315斤玉米全部卖完——从抢收到脱销，不到48小时。

速度背后，是更动人的城市温度。昨日上午，大南门农贸市场爱心摊位前，海鲜商户胡阿姨已是第二次购买，“玉米甜丝丝的，口感很好。现在生意不好做，大家互相帮衬，能帮一点是一点。”而大南农贸商户金明进更是大手一挥，将剩下的玉米全部买下，随后一袋袋玉米打包装车，送往民间慈善组织三乐亭，让助农温度继续传递。

面对这场不到48小时的助农“闪电战”，温州菜篮子集团负责人坦言，快速响应并非偶然，而是常态化应急产销机制的成果。台风防御阶段即完成农户、物流、市场三方信息预匹配，预案方能在灾后即刻激活。

极速的助农成效让当地农户倍感温暖。永嘉县沙头镇农办负责人朱康宁在电话里难掩激动：“台风一来，农户急得几夜没合眼。没想到国企来得这么快，卖得这么火，这份情，比什么都重。”

来 源：温州日报

原标题： 48小时全城接力 7315斤因台风倒伏的玉米售罄

记者 邓帆慧 黄伟 鹿城融媒记者 戴文琦 潘笔涵 通讯员 张诚成

本文转自：温州新闻网 66wz.com