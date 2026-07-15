高温下聚力攻坚 瓯海供电完成电力设施迁改

温州日报 2026-07-15 08:33:39

昨天，在瓯海区温州商学院扩建工地旁，瓯海供电分公司茶白供电所的施工人员顶着炎炎烈日，全力推进10千伏银竹8054线迁改施工作业，护航地方重点项目建设有序推进。

温州网讯 台风过境，我市迅速回归晴热高温天气，给室外施工作业带来极大考验。昨天，在瓯海区温州商学院扩建工地旁，瓯海供电分公司茶白供电所的施工人员顶着炎炎烈日，全力推进10千伏银竹8054线迁改施工作业，护航地方重点项目建设有序推进。

据悉，受温州商学院整体扩建规划影响，辖区内银竹1号环网箱及沿线部分电力杆塔处于校区新建建设用地范围内。原有电力设施与校园新建规划存在场地冲突，若不及时迁移，将制约项目整体建设进度。本次迁改工程包括新建环网箱基础1座、整体迁移环网箱1台、拆除电力电杆7基、架空导线6档，同步完成2条电缆的路径调整。

“我们结合盛夏高温天气特点，制定错峰施工机制，严格落实高温停工要求，每日早上10点到下午3点，若室外气温达到37℃，立即停止户外作业。”茶白供电所所长董怡忠介绍，迁改工程从上个月底开始，施工团队在保障作业人员身体健康与施工安全的前提下，全力抢赶工期、保障施工进度。

当天，10千伏银竹8054线全部迁改施工任务已顺利完成。

来 源：温州日报

原标题： 高温下聚力攻坚，护航重点项目建设

瓯海供电完成电力设施迁改

记者 洪越风 瓯海融媒记者 陈露玮

本文转自：温州新闻网 66wz.com