高温下聚力攻坚 瓯海供电完成电力设施迁改
温州日报 2026-07-15 08:33:39
昨天，在瓯海区温州商学院扩建工地旁，瓯海供电分公司茶白供电所的施工人员顶着炎炎烈日，全力推进10千伏银竹8054线迁改施工作业，护航地方重点项目建设有序推进。
温州网讯 台风过境，我市迅速回归晴热高温天气，给室外施工作业带来极大考验。昨天，在瓯海区温州商学院扩建工地旁，瓯海供电分公司茶白供电所的施工人员顶着炎炎烈日，全力推进10千伏银竹8054线迁改施工作业，护航地方重点项目建设有序推进。
据悉，受温州商学院整体扩建规划影响，辖区内银竹1号环网箱及沿线部分电力杆塔处于校区新建建设用地范围内。原有电力设施与校园新建规划存在场地冲突，若不及时迁移，将制约项目整体建设进度。本次迁改工程包括新建环网箱基础1座、整体迁移环网箱1台、拆除电力电杆7基、架空导线6档，同步完成2条电缆的路径调整。
“我们结合盛夏高温天气特点，制定错峰施工机制，严格落实高温停工要求，每日早上10点到下午3点，若室外气温达到37℃，立即停止户外作业。”茶白供电所所长董怡忠介绍，迁改工程从上个月底开始，施工团队在保障作业人员身体健康与施工安全的前提下，全力抢赶工期、保障施工进度。
当天，10千伏银竹8054线全部迁改施工任务已顺利完成。
来 源：温州日报
原标题： 高温下聚力攻坚，护航重点项目建设
瓯海供电完成电力设施迁改
瓯海供电完成电力设施迁改
记者 洪越风 瓯海融媒记者 陈露玮
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
台风“巴威”风雨退场 温州全域恢复供电社会07-14
-
迎风而“战” 温州机场运行全面恢复正常社会07-14
-
台风“巴威”影响渐弱 温州海事有序组织船舶疏港复工复产社会07-14
-
加强清障保洁，温州园博园“焕新”迎客社会07-14
-
走出“宅”与“忙” 园博园连嗨五晚，接力“遇见幸福”社会07-14
-
园博园出圈背后，离不开这位温州女企业家柔情“助攻”社会07-14
-
新增48名省级非遗传承人！温州总数居全省第二社会07-14
-
温州托幼一体化迈向“高品质·暖服务”新样态社会07-14
-
6名电力抢修人员不慎落水，永嘉76岁村民冲入激流救人社会07-14
-
纳凉、康养、艺术展 温州解暑有“凉”方社会07-14