温州日报 2026-07-15 08:33:39

昨日，记者从温州金融监管分局了解到，永嘉各保险机构迅速响应，全面开通理赔绿色通道，以高效金融服务助力受灾主体尽快恢复生产生活。

温州网讯 9号台风“巴威”触发楠溪江今年首场编号洪水，楠溪江沿线低洼地带多个镇街出现道路受淹，部分低洼地段的房屋进水，多地农田、农业设施出现灾险。昨日，记者从温州金融监管分局了解到，永嘉各保险机构迅速响应，全面开通理赔绿色通道，以高效金融服务助力受灾主体尽快恢复生产生活。

截至昨日11时，结合各保险机构一线摸排上报信息，永嘉县保险机构梳理受灾点位30处，集中分布于岩头、沙头、枫林等山区乡镇；辖内保险机构累计受理灾害报案183件，已赔付约585.8万元。

最牵动民心的是农业生产领域的受灾状况。本轮台风过境导致永嘉部分乡镇稻田积水倒伏，早稻生产遭受冲击。人保财险永嘉支公司快速响应，全面开启政策性农险理赔绿色通道，简化流程、加速定损，以高效金融服务纾解农户燃眉之急。7月11日，全县首笔台风“巴威”政策性水稻保险预付赔款在报案后2小时内极速到账。此后理赔工作持续推进，更多水稻种植户陆续收到赔偿款。目前，全县水稻接报共18户，预估报损金额112.75万元，已落地理赔资金8.65万元，报损1879.2亩，206亩已定损理赔。

设施农业方面，永嘉黄屿村某家庭农场葡萄大棚因台风受损，人保财险永嘉支公司在接到报案后第一时间赶赴现场实地查勘定损，依托农险专属理赔通道，用时1.5小时，16300元理赔款便兑付至农户账户。

台风对乡村旅游设施的冲击同样备受关注。台风过境前，太保产险永嘉支公司以清单式模式对枫林镇某度假村进行投保，将室内大型电器设备、地板、重要物资等纳入清单予以投保。此次受暴雨大风侵袭，度假村场内积水超2米，不少配套设施受损，经营被迫停滞。太保产险永嘉支公司第一时间开通理赔绿色通道，组建专项专班赶赴现场开展全覆盖式勘查，逐项核验受损标的、精准核算财产损失与施救费用，报损金额约50万元。

目前，“巴威”过境后理赔和恢复工作仍在加紧推进。温州金融监管分局表示，将指导保险机构科学调配查勘救援资源，对全域受灾企业和群众持续跟进、加急快赔，全力助推永嘉恢复正常生产生活秩序。

来 源：温州日报

原标题： 从水稻到大棚再到度假村 永嘉保险业已赔付超580万元

记者 邹雯雯 通讯员 杨丽娅 叶心怡

本文转自：温州新闻网 66wz.com