温州日报 2026-07-15 08:33:40

昨日，温州市生态环境局永嘉分局联合永嘉县绿色环保志愿者协会开展灾后清洁楠溪江行动，首站走进岩坦镇源头村。

温州网讯 台风“巴威”给永嘉县楠溪江流域造成破坏，沿线村庄和楠溪江滩林在洪水过后亟须清理。昨日，温州市生态环境局永嘉分局联合永嘉县绿色环保志愿者协会开展灾后清洁楠溪江行动，首站走进岩坦镇源头村。

受台风强风暴雨影响，楠溪江滩林遭受重创，沿线滩地杂物淤积、枯枝倒伏、垃圾滞留、林木受损严重，灾后清理、生态复原、环境重塑任务艰巨、时间紧迫。

当天上午8时许，志愿者们来到源头村。他们顶着烈日穿梭在滩林中，捡拾散落在溪边灌木丛中的白色塑料袋、破旧衣服、残枝旧板等垃圾。经过3小时清理，这片区域重新恢复干净面貌。

永嘉县绿色环保志愿者协会会长杨建南介绍，接下来还将继续组织志愿者到楠溪江重点区流域开展“灾后清洁楠溪江”活动，引导更多志愿者投身保护楠溪江行动。

7月13日，温州市楠溪江旅游经济发展中心、永嘉县文明中心等多个部门联合发布《关于全民参与楠溪江滩林灾后整治 守护最美母亲河的倡议书》，号召全民行动、全员参与、全域整治，共同打响楠溪江滩林灾后修复保卫战。

来 源：温州日报

原标题： 守护“母亲河” 永嘉开展灾后清洁楠溪江行动

通讯员 潘智化 记者 金朝丹

本文转自：温州新闻网 66wz.com