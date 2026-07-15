温州日报 2026-07-15 08:33:40

近日，温州市瓯剧艺术研究院经典瓯剧《张协状元》经中国戏剧家协会主办的“登临计划——第二届中国戏剧经典保留剧目展演”组委会评审遴选，成功入选参演剧目。

温州网讯 近日，温州市瓯剧艺术研究院经典瓯剧《张协状元》经中国戏剧家协会主办的“登临计划——第二届中国戏剧经典保留剧目展演”组委会评审遴选，成功入选参演剧目。这既是对瓯剧传承工作的高度肯定，也是这一国家级非物质文化遗产在全国戏剧舞台上的又一次精彩亮相。

“登临计划”第二届中国戏剧经典保留剧目展演由中国戏剧家协会、中共江苏省委宣传部、江苏省文联等单位联合主办，拟于今年11月在江苏南京举办。作为国内戏剧领域的权威展演活动，本次展演旨在挖掘、传承与推广中国戏剧经典保留剧目，搭建全国戏剧院团交流展示的高端平台，推动戏剧艺术的传承创新与繁荣发展。

瓯剧《张协状元》改编自同名南宋戏文，该剧由南宋时期温州九山书会才人编撰，载于明《永乐大典》第13991卷，是唯一完整保存下来的南宋戏文，也是中国迄今发现最早、保存最完整的中国古代戏曲剧本，被誉为“中国第一戏”和“戏曲活化石”。瓯剧版《张协状元》于2021年10月在温州东南剧院成功首演，由张烈、安声编剧，孙晓燕导演，蔡南正作曲。该剧讲述书生张协中状元前后人生不同境遇的故事，主创团队在保留古本故事框架结构的基础上巧妙融入现代价值观，实现了“返璞向新，重塑真情”的艺术追求。

该剧由领衔主演、中国戏剧梅花奖得主方汝将携叶媛媛、胡涛、麻建山、毛显造、周飞等6位演员共同呈现。舞台呈现极简而富有意蕴，6位演员各饰多角、配合默契，幕后的乐手偶尔探出头来表演或评点，形成独特的间离效果。方汝将用扎实多变的唱功、文戏武做的表演，将张协从负心到忏悔的心理变化演绎得入木三分。导演孙晓燕在保留传统神韵的基础上强化了叙事节奏与情感张力；作曲蔡南正则巧妙调度瓯剧六大声腔，与剧情高度契合。

瓯剧起源于明末清初，原名“温州乱弹”，1959年改称为“瓯剧”，是我国古老的多声腔戏曲剧种之一。温州市瓯剧艺术研究院作为瓯剧唯一的国有专业艺术团体，六十多年来秉持“在坚守中创新，于传承处发展”的宗旨，创作了一出出精品剧目。

近年来，瓯剧《张协状元》屡获殊荣。2023年，该剧先后荣登国家大剧院展演、走进中国戏曲学院开展演剧分享、参演中国戏剧节展演、登上央视总台戏曲春晚。2024年入选第23届中国上海国际艺术节参演剧目，并在第九届巴黎中国戏曲节荣获“评委会特别奖”。2025年，主演叶媛媛凭借该剧荣获第33届白玉兰戏剧表演艺术奖新人配角奖，剧目入选文化和旅游部艺术司全国戏曲创作优秀案例。此次入选“登临计划”展演，标志着瓯剧《张协状元》这部承载八百年南戏文脉的经典之作，将在中国戏剧的最高平台上续写新的篇章。

来 源：温州日报

原标题： 瓯剧《张协状元》入选第二届中国戏剧经典保留剧目展演

记者 程潇潇

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