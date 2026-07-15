温州日报 2026-07-15 08:33:40

日前，第22届NAVIGA世界航海模型锦标赛在波兰克罗莫里斯落幕。来自温州瓯海的3名运动员王品超、史玮玮、史千毅联手拿下2金3银。其中，王品超还打破了世界纪录。

温州网讯 日前，第22届NAVIGA世界航海模型锦标赛在波兰克罗莫里斯落幕。来自温州瓯海的3名运动员王品超、史玮玮、史千毅联手拿下2金3银。其中，王品超还打破了世界纪录。

世界航海模型锦标赛由国际航海模型联合会（NAVIGA）主办，是全球海模最高水平赛事，每两年一届。赛事划分为动力艇、仿真模型、耐久竞速艇、帆船、仿真航行五大竞赛门类，设置成人、青少年组别共计40余个竞赛小项。其中，动力艇M类细分为F1E、F1v3.5、F3E、F3V等项目。本次我市三名健儿参与角逐的动力艇M类F3系列项目，以精准操控、稳定航行作为比拼核心，极具观赏性与技术难度。

记者了解到，3名运动员与航海模型结缘，皆始于少年时代，且三人均出自位于瓯海娄桥街道的李胜巧航海模型训练工作室。王品超、史玮玮十三四岁追随教练李胜巧投身海模运动，史千毅8岁便开启模型生涯。在主教练李胜巧眼中，航海模型绝非单纯玩乐，这项运动综合考验动手创造、逻辑思考、临场抗压与美学素养。

“在教练的鼓励和帮助下，这两年我不断补短板，心态也比以前平稳多了。”这是王品超第三次登上领奖台，他说，历经两年“查漏补缺”和操控技术的打磨，加之训练团队彼此切磋、共同复盘，终于冲破瓶颈。此次参赛，他一举夺得F3E成人组冠军并打破世界纪录，另外还收获F3V成人组亚军。

此次赛事中，最动人的画面莫过于史家父子的“时空交汇”。25年前，史玮玮曾在世锦赛上连破两项青少年世界纪录并夺冠；25年后，父子共同参赛，史玮玮以F3E成人组亚军再度站上世锦赛领奖台，儿子史千毅首次出征世锦赛，便斩获F3V项目青年组冠军和F3E项目青年组亚军。更有趣的是，史千毅此次夺冠使用的船模，正是他父亲当年训练时的那艘旧船。“用爸爸的船拿了冠军，我感觉特别有意义。”史千毅自豪地说。

来 源：温州日报

原标题： 跨越二十五年父子同“舟”创佳绩 温州海模健儿世锦赛斩获2金3银

记者 洪越风 瓯海融媒记者 陈露玮）

本文转自：温州新闻网 66wz.com