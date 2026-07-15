温州日报 2026-07-15 08:33:00

7月8日、9日，记者先后走访印象南塘和S1线龙霞站两个非机动车停放较为集中的点位，通过现场观察发现，越来越多市民能够自觉将车辆停放到指定区域，文明停车正逐渐成为一种生活习惯。

瓯海区S1线龙霞站桥下非机动车停车场，非机动车有序停放。庄越 摄

温州网讯 一辆电动自行车停在哪里？怎么停？看似是件小事，却关系着道路是否畅通、环境是否整洁，也影响着群众出行体验。随着文明城市建设持续推进，非机动车停放是否越来越规范？市民文明停车意识是否不断提升？

7月8日、9日，记者先后走访印象南塘和S1线龙霞站两个非机动车停放较为集中的点位，通过现场观察发现，越来越多市民能够自觉将车辆停放到指定区域，文明停车正逐渐成为一种生活习惯。

印象南塘

规范停放 街区环境更有序

8日上午10时20分，记者来到印象南塘风貌街。

沿着风貌街由北向南一路走访，只见道路两侧施划了多个非机动车停车区域，共享单车、电动自行车整齐停放在线框内，车辆首尾有序，人行道宽敞整洁，整体秩序良好。其间，不时有市民骑车经过，在停车区域停好车辆后步行离开，现场井然有序。

10时28分，一名骑电动自行车前来的女士来到停车区，在确认有空余车位后，将车辆缓缓驶入停车线内。下车后，她又轻轻调整了一下车身位置，让车辆完全停进框线，随后锁好车辆，步行离开。

几分钟后，两名骑车前来的市民也来到停车区域。他们没有将车辆随意停放在路边，而是沿着停车区域继续向前寻找空位，确认位置后依次将车辆停放在线内，整个过程自然有序。

记者现场观察发现，大多数骑行者停车时都会主动对照停车标线，将车辆停放整齐，车头朝向基本一致，没有占压盲道、消防通道等公共区域。即便停车区域前半段较满，不少市民也愿意多往前骑一段，寻找合适车位后再停放。

附近商户王女士告诉记者：“现在大家文明停车的意识明显提高了，乱停乱放的情况少了很多。以前有些车停在路边，走路都要绕一下，现在道路宽敞了，环境也更整洁。”

蹲点中，记者也发现，仍有个别骑行者为了图一时方便，将车辆临时停放在人行道边缘。虽然停留时间不长，但一定程度上影响了行人通行，也给后续车辆停放带来不便。

S1线龙霞站

有序停放 通行更加顺畅

9日13时许，记者来到瓯海区S1线龙霞站桥下非机动车停车区域。

从梧田夜市一路步行至龙霞站门口，记者看到，高架桥下施划了专门的非机动车停车区域。一辆辆电动自行车整齐停放在线内，共享单车也有序归位，车辆首尾排列，预留出宽敞的步行通道，现场秩序井然。

几分钟后，一位骑电动车前来的市民驶入停车区域。看到靠近入口的位置已基本停满后，他没有将车辆停放在通道边，而是继续在停车区域内寻找空余位置，将车辆规范停放在线内，锁好车辆后步行前往车站。

随后，又有几位市民陆续前来停车，大家都会先观察停车区域，再将车辆停放到空余位置，整个过程自然有序。

记者现场观察近30分钟发现，大多数骑行者都能按照停车标线规范停放车辆，没有占用人行通道，停车区域整体保持整洁有序。

正在停车的市民李女士说：“这里停车区域划分得比较清楚，只要按线停放，不仅方便自己找车，也不会影响别人通行。”

此外，记者也注意到，停车区域边缘仍有个别车辆未完全停放在线内。

记者手记

停车线内的“三秒钟”

两天走访中，一个细微的动作让记者印象深刻：不少市民停好车后，总会下意识地回头看一眼。有的轻轻扶正车身，有的往前挪上几厘米，让车辆完全停放在线内。

这一眼、这一挪，不过短短几秒钟，却折射出越来越多市民的自觉。它没有人提醒，也无需反复督促，而是在日常出行中逐渐养成的一种习惯。正是这些看似不起眼的细节，让有限的停车空间更加整洁有序，也给后来停车的人留出了更多便利。

当然，记者在蹲点中也看到，仍有个别车辆没有完全停放在线内，或临时停放在人行道边缘。虽然只是少数现象，却提醒我们，良好的停车秩序既需要合理的停车设施，也离不开每一位骑行者的共同维护。

文明，往往就体现在这些细微之处。停车前多看一眼、多挪一步，不过是举手之劳，却能为他人留出一份方便，也为城市增添一分秩序。当越来越多的人愿意做好这短短几秒钟的小事，文明便会在点滴之间不断积累，成为群众看得见、感受得到的生活日常。

来 源：温州日报

原标题： 停车入位不“添堵” 文明归位成风景

记者走访印象南塘、S1线龙霞站，感受非机动车停放新气象

记者 庄越

本文转自：温州新闻网 66wz.com