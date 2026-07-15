温州日报 2026-07-15 08:33:41

一次再寻常不过的外卖点餐，竟成为锁定“隐身”被执行人的关键线索。不久前，洞头区人民法院的执行干警在点外卖时，意外“刷”出了苦苦寻找的被执行人。

温州网讯 一次再寻常不过的外卖点餐，竟成为锁定“隐身”被执行人的关键线索。不久前，洞头区人民法院的执行干警在点外卖时，意外“刷”出了苦苦寻找的被执行人。

事情还要从一起买卖合同纠纷说起。被执行人马某系外省籍人员，因在洞头一家食品商行赊购酒水，拖欠货款，被诉至洞头法院。双方达成和解后，马某拒不履行债务，玩起了“人间蒸发”。案件进入执行程序后，承办法官第一时间启动网络查控，但其名下无任何存款、车辆、房产等财产。后经走访其暂住地，发现其早已搬离，案件一度陷入僵局。

转机出现在承办法官的一次日常点餐中。4月下旬的一天，经办法官因加班需要，像往常一样在手机平台上点了一份外卖，配送地点是法院门卫室。收到送达信息时，法官突然敏锐发现负责配送的骑手姓名竟然与案件中“失踪”的被执行人马某完全一致。经办法官立刻赶到外卖存放点，但马某早已离开。经办法官遂以“外卖配送途中撒漏”为由，要求其返回协商，但马某警惕性极强，仅回复“不管了”便挂断电话。

面对被执行人的刻意回避，经办法官马上赶赴平台线下门店。经了解，马某属于众包骑手，未与站点签订劳务合同，工作模式灵活且流动性极强，定点找人难以实现。经办法官立即转变思路，将突破口从“找人”转向“管控收入”，迅速联系马某所属的外卖平台上海总部，依法向其送达《协助调查函》，要求平台提供骑手的账户信息和劳务报酬流向。后该平台提供了马某的“隐形”银行卡信息。因该提现账户系银行的二类电子账户，未纳入法院线上查控系统，无法一键冻结扣划，若不尽快线下处理，马某随时可能将钱提现转移。执行干警火速奔赴线下银行网点，成功将本案执行完毕。从发现线索到执行到位，一场跨越线上线下的“追踪战”圆满收官。

这一场执行，执行法官以司法的敏锐嗅觉和执着精神，通过“锁定平台—对接企业—依法扣划”的方式，兑现了“小案不小办”的庄严承诺。当外卖订单的“偶遇”遇上穿透式执行的“必然”，最终换来的，不仅是800余元欠款的结清，更是群众对公平正义的信任，以及对市场诚信底线的坚守。

来 源：温州日报

原标题： 点外卖“点”出被执行人 穿透执行直击老赖钱包

通讯员 杨杰 记者 张琳

本文转自：温州新闻网 66wz.com