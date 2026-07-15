温州日报 2026-07-15 08:33:41

毛茸茸、软乎乎的小兔子，哪个小朋友见了不想伸手摸一下？近日，瑞安市人民法院依法审结了一起饲养动物损害责任纠纷案，1岁多幼童因逗弄兔子被咬伤手指，法院最终判决监护人承担主要责任。

温州网讯 毛茸茸、软乎乎的小兔子，哪个小朋友见了不想伸手摸一下？近日，瑞安市人民法院依法审结了一起饲养动物损害责任纠纷案，1岁多幼童因逗弄兔子被咬伤手指，法院最终判决监护人承担主要责任。

事发当天，柯某带着年仅1岁多的儿子峻峻（化名）到菜市场买菜。走到鱼摊前时，柯某光顾着挑鱼，没注意身边的儿子已经迈着小短腿，跑到了旁边由彭某经营的生鲜兔肉店铺门口。店铺前的人行通道上，放置着装有兔子的笼子，年幼的峻峻出于好奇，伸手探进笼子逗弄兔子。没等柯某反应过来，就传来了儿子撕心裂肺的哭声，峻峻的右手食指被兔子狠狠咬住，等把手指拿出来时，已经几乎被咬断。

事发后，峻峻被紧急送往医院，住院12天并接受右食指断指再植术，出院诊断为右食指不全离断伤。因赔偿事宜协商不成，柯某将兔子的主人彭某告上法院，要求彭某赔偿医疗费、护理费等各项损失共计27312元。

法院经审理认为，峻峻系不满2周岁的幼儿，对动物危险性缺乏认知能力。其母亲作为监护人，未全程看护幼儿，未尽到法定监护职责，是致害发生的主要原因。彭某作为兔子的饲养人和管理人，未尽到合理管理和注意义务，对损害的发生亦存在过错。经核定，原告各项经济损失合计26711.81元。综合双方过错程度，由彭某承担30%的赔偿责任，即赔偿原告8013.54元；其余损失由柯某自行承担。

法官说法：

本案的核心在于对“监护职责”与“管理义务”的双重审视。从监护责任维度看，父母作为未成年子女的法定监护人，负有保护被监护人人身权利免受不法侵害的首要法定职责。本案中，监护人在人员流动性大、环境较为复杂的菜市场中，因购物疏忽致使未满2周岁的无民事行为能力人脱离监护范围，独自接触具有潜在危险性的饲养动物，对损害结果的发生具有重大过失，应当自行承担主要责任。从动物饲养人责任维度看，我国饲养动物损害责任适用无过错责任原则。本案中所涉兔子虽不属于烈性动物，但经营者将其放置于公共通行区域，未采取任何物理隔离措施或安全警示标识，放任危险源处于公众可随意接触的状态，管理疏漏明显，故依法应当承担相应赔偿责任。

来 源：温州日报

原标题： 幼童逗兔被咬伤 责任该由谁来担

通讯员 孙小蝶 记者 张琳

本文转自：温州新闻网 66wz.com