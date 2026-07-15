“赶都赶不出去”的暑假怎么破？专家：把成长的“遥控器”交还给孩子

温州日报 2026-07-15 08:33:41

暑期刚过半个月，有关“暑期怎么过”的讨论热度一直不减，许多家长在现实与理想之间反复拉扯，是在题海中努力“弯道超车”，还是在烟火气中触摸真实生活？近日，记者走访多位家长与教育专家，听听他们的分享与建议。

温州网讯 暑期刚过半个月，有关“暑期怎么过”的讨论热度一直不减，许多家长在现实与理想之间反复拉扯，是在题海中努力“弯道超车”，还是在烟火气中触摸真实生活？近日，记者走访多位家长与教育专家，听听他们的分享与建议。

从“被安排”到“掌控生活”

当教育理念呼吁“把暑假还给生活”时，不少家长却面临着现实的挑战。小学生家长陈女士坦言，在电子产品无孔不入的当下，让孩子放下手机、走出家门难如登天，“赶都赶不出去”成了很多家庭的真实写照。初一升初二学生的家长林女士直言，对于面临升学压力的初中生而言，不“卷”是不可能的，暑假正是查漏补缺的关键期。

与此同时，一些家庭也在试图打破固有的暑期模式，让孩子从“被安排”切换到“掌控生活”。这个暑假，小学五年级学生家长赵女士不再机械地安排补习班，而是让孩子高度参与日常：早起准备早餐、打扫家务、写作业、看书、自己去超市买日用品，计划表从早上、中午一直到晚上。赵女士只负责整体方向，细节由孩子全权安排，“暑期正是培养孩子独立性的好时候，学习对生活的掌控感对成长更重要。”

还有主打“行万里路”的家长姜先生刚带着孩子，跟着课本去义乌、杭州游学回来，周末又一头扎进三垟湿地去摘番茄。近段时间，他们开始在晚饭后一家人一起看《航拍中国》，“把纪录片当作下一次旅行的攻略参考，再去实地旅游会更有感触。”

更令人惊喜的是，有小升初的学生小佳今年暑假主动承担起家庭旅行的“总指挥”，在确定旅游目的地后，她提前在网上查阅海量资料，筛选对比酒店性价比，规划必去景点，圈出当地特色美食，将行程细致到路上行车时间、购物时间、吃饭时间，带着爸爸妈妈、爷爷奶奶一家五口去贵阳度过了完美的一周。

专家支招

让孩子在真实生活中找回成长支点

“只有热爱生活，才能学会学习。”温州市第八中学校长欧素鸯一语道破暑期规划的关键。她提到，现在的中考题目越来越贴近生活，更看重孩子对真实问题的解决能力，而如果只把孩子圈在书本里，思维就会受限。所以，暑假不妨把家务劳动、社会服务这些“生活课”安排上。家长可以和孩子一起定个规律的作息，比如周末全家一起买菜做饭、散步聊天，或者鼓励孩子和小伙伴一起去社区做义工、打球等。现在很多孩子沉迷手机、游戏，往往是因为在现实里找不到真正的乐趣。暑假正是个好机会，用丰富的真实体验去填补空白，孩子有了实打实的满足感，自然就不惦记游戏了。

不过，想让孩子真正动起来，沟通比说教更重要。国家二级心理咨询师、温州大学教育学院副院长兼学工部副部长、浙江省家庭治疗专业委员会委员吕乐分析，家长一边希望孩子多多体验生活，一边又想报补习班追赶学业，看似是在咨询假期规划，实则暴露了三层内心困境：对孩子的教育焦虑、左右为难的矛盾心态、非此即彼的极端思维。其实把暑假还给生活，既不是完全摒弃补习，也不是无底线放任玩乐，二者本可以兼顾。而家庭教育最核心的落脚点，是暑假难得的修复、增进亲子关系的窗口期。

吕乐建议，家长先理清自己理解的“生活”，再静下心和孩子交流，听听孩子心中属于自己的生活是什么模样。生活从不止课本与试卷，还有家务烟火、旅途见闻、热爱、爱好。不妨和孩子一起制定假期计划，该补习时专心深耕，其余时间抛开课业，陪伴孩子体验日常，平等沟通、好好相处。当亲子相处和睦顺畅，孩子便不必消耗心力对抗父母管教，或是压抑自我一味顺从，不再被抵触、委屈等负面情绪持续内耗。省下来的心理能量，会全然投入知识学习、感知世界、成长发展之中。

温州大学心理健康教育专家组成员、温州市家庭教育学会常务理事陈宏毅教授给出了实操建议：学习和体验从来不是对立的，完全可以穿插着来。比如安排一个月专心学习，再安排一个月沉浸生活。当然，不同阶段的孩子需求不同，比如初三面临中考，学习比重自然要大些；而像发掘兴趣、培养专注力这些“重要但不紧急”的事，正好趁着暑假慢慢磨。暑假也是给孩子“充电”的好时候，内倾的孩子喜欢在家看书画画，外倾的孩子喜欢出门社交，家长要尊重他们的“充电方式”。

对于高年级学生来说，暑假更是寻找人生支点的黄金期。她分享了自己的经历：女儿高一时喜欢生物学，暑假去了一家生物公司实验室体验学习，回来后便有了明确的生涯愿景，看到与自己目标的距离，学习动力自然也上来了。此外生活中的很多体验都很关键，比如动手做一件木工、完成一项运动任务等，正是这些真实的体验，能帮孩子找到价值感，找到成长的支点，才能更自信。至于自制力稍差的孩子，家长也别急着高压管控，不如和孩子商量着定个“玩一小时、学一小时”的规则，在平等的沟通中把计划落到实处。

其实，最好的暑假规划，从来不是排满日程的“完美课表”，而是让孩子在烟火气与真实体验中，找到属于自己的节奏与热爱。这个夏天，不妨少一点焦虑，多一点陪伴，把成长的遥控器交还给孩子，让他们在属于自己的生活里，做自己的英雄。

来 源：温州日报

原标题： “赶都赶不出去”的暑假怎么破？专家：把成长的“遥控器”交还给孩子

记者 金叶

本文转自：温州新闻网 66wz.com