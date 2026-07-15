温州晚报 2026-07-15 08:30:41

昨天，记者从温州市体育局获悉，受今年第9号台风“巴威”影响而延期的2026浙江省城市篮球联赛（浙BA）温州市预选赛，将于今晚重燃战火，小组赛第4轮A组首场比赛将在龙港市体育馆上演，龙港队主场迎战泰顺队。

温州网讯 昨天，记者从温州市体育局获悉，受今年第9号台风“巴威”影响而延期的2026浙江省城市篮球联赛（浙BA）温州市预选赛，将于今晚重燃战火，小组赛第4轮A组首场比赛将在龙港市体育馆上演，龙港队主场迎战泰顺队。

7月8日，“巴威”登陆前，我市赛事活动一律暂停，原定7月9日至12日举行的浙BA温州市预选赛A组第4轮龙港VS泰顺、苍南VS平阳、瑞安VS文成和B组第4轮龙湾VS鹿城四场比赛延期举行。

7月14日，市体育局公布受台风影响后调整的赛程，上述四场比赛延期至7月15日至18日晚举行。B组第4轮剩余的两场比赛：乐清VS瓯海、洞头VS永嘉，将分别于7月19日晚和20日晚进行。

小组赛最后一轮（第5轮）比赛将于7月21日至26日进行，对阵形势分别是：A组，文成VS龙港、平阳VS瑞安、泰顺VS苍南；B组，永嘉VS龙湾、瓯海VS洞头、鹿城VS乐清，每天一场，列前队伍拥有主场优势。

这是浙BA温州市预选赛第二次调整赛程。7月3日晚，根据省组委会要求，为充分发挥浙BA赛事的引领示范效应，便于广大群众尤其是青少年学生暑期观赛，以赛事带动青少年接触篮球、爱上篮球、参与篮球，浙BA温州市预选赛赛程予以优化调整，调整后的赛程比原定赛程延长了近一个月。

此次受台风影响，调整的是小组赛第4轮和第5轮的赛程，淘汰赛时间未变，依然是8月1日开始淘汰赛，1日和2日进行两场半决赛，8日进行季军争夺战，15日进行冠军争夺战。

截至目前，小组赛三轮战罢，A组的苍南队、平阳队和B组的乐清队、鹿城队均取得三连胜，A组两个出线名额极大可能在苍南队、平阳队和瑞安队之间产生，B组乐清队、鹿城队和瓯海队将决出另两个出线名额。而A组的龙港队、文成队和B组的洞头队、永嘉队、龙湾队已出局。

来 源：温州晚报

原标题： 浙BA，今晚重燃战火！

记者 魏华

本文转自：温州新闻网 66wz.com