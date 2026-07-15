关于瓯江路闲置趸船“明珠七号”倾斜有关情况的说明
温度新闻 2026-07-15 08:39:00
相关部门迅速到场开展处置工作，详细原因正在进一步调查中。
关于瓯江路闲置趸船“明珠七号”倾斜
有关情况的说明
2026年7月14日20时10分，我司停靠于瓯江路杨府山浦西靠泊平台的闲置趸船“明珠七号”在大潮汛涨潮期间发生倾斜，我司第一时间启动应急预案，相关部门迅速到场开展处置工作，详细原因正在进一步调查中。
温州明珠邮轮有限公司
2026年7月15日
来 源：温度新闻
原标题： 关于瓯江路闲置趸船“明珠七号”倾斜有关情况的说明
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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