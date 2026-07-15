温州都市报 2026-07-15 08:47:42

企业向租户乱收水费也属不合法。近日，蜘蛛王集团鞋业有限公司（以下简称“蜘蛛王鞋业”）就因向承租该公司物业的33家单位或个人多收取水费而被瑞安市市监局罚没5万多元。

温州网讯 企业向租户乱收水费也属不合法。近日，蜘蛛王集团鞋业有限公司（以下简称“蜘蛛王鞋业”）就因向承租该公司物业的33家单位或个人多收取水费而被瑞安市市监局罚没5万多元。

蜘蛛王鞋业成立于2006年，是我市知名鞋企蜘蛛王集团有限公司在瑞安市布局的一家子公司。在2023年9月至2024年3月间，该公司向承租其物业的3家单位或个人收取每立方米7元的冷水价格，向30家单位或个人收取每立方米8元的冷水价格；在2024年4月至2025年8月间，该公司向33个承租人均收取每立方米8元的冷水价格。

在2023年9月至2025年8月的两年间，承租蜘蛛王鞋业物业的33个租户共计使用冷水量20637立方米，其中涉及每立方米7元价格的冷水使用量共1164立方米，每立方米价格8元的冷水使用量共计19473立方米。

瑞安市市监局调查发现，蜘蛛王鞋业在两年间向承租人收取的冷水价格明显高于政府指导价、政府定价，已经违返了《价格法》相关规定。蜘蛛王鞋业在两年间多收取的冷水费高达5.47万元。

蜘蛛王鞋业得知其对承租人收取的冷水价格违反了相关法律法规后，积极配合市监部门的调查，并主动向承租人退还多收水费。蜘蛛王鞋业先后向32名承租人退还多收冷水费5.45万余元，因有一家承租鞋企已注销，无法找到相关负责人，多收的189.05元冷水费无法退还。

由于积极配合市监部门的调查，并主动退还多收冷水费，瑞安市市监局根据相关法律法规，于7月10日从轻处罚蜘蛛王鞋业，处以罚款5万多元，并没收其无法退还一承租人的189.05元。

来 源：温州都市报

原标题： 向承租人多收水费，这家鞋企被罚了

记者 郑俊杰

本文转自：温州新闻网 66wz.com